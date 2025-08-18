В Октябрьске горела несанкционированная свалка

153

В городском округе Октябрьск в субботу горела несанкционированная свалка. Огонь распространился на 100 квадратных метров.



16 августа в 20:07 в пожарно-спасательную часть № 106 Отряда № 37 филиала регионального ГКУ «Центр по делам ГО, ПБ и ЧС» поступило сообщение о пожаре.

К месту вызова, в 20:12, оперативно прибыли расчеты пожарно-спасательных частей №№ 106 и 173 Отряда № 37 и установили, что на площади 100 квадратных метров горит несанкционированная свалка.

На тушение были поданы 2 ствола «Б».

Локализация пожара была объявлена в 20 часов 23 минуты, а ликвидация открытого горения зафиксирована в 20:42. В 02:50 была объявлена полная ликвидация последствий пожара.

Пострадавших, к счастью, нет.

Фото: ГКУ «Центр по делам ГО, ПБ и ЧС»