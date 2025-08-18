Я нашел ошибку
Главные новости:
Подростки пришли на территорию школы, расположенной в селе Старый Аманак, где на спортивной площадке играли в футбол.
В Отрадном возбуждено уголовное дело по факту гибели ребенка при падении футбольных ворот
Всего пострадали 5 человек, они госпитализированы.
Сегодня в Алексеевском районе при лобовом столкновении двух автомобилей пострадали два ребенка
Для повышения рождаемости школьникам хотят сделать бесплатный проезд. И ввести бесплатные продленки.
Депутаты ГД разработали законопроект, по которому городской транспорт станет бесплатным для всех учеников
В Самаре завершается приемка школ к новому учебному году.
В Самаре разработают программу «Школьный двор»
Первым и одним из важнейших вопросов повестки стали кадровые решения и вопросы трудовой дисциплины.
Вячеслав Федорищев провел оперативное совещание в региональном правительстве
К середине 2025 года в программе долгосрочных сбережений участвуют более 5 млн россиян, а объём накоплений превысил 365 млрд руб.
Интерес к господдержке по ПДС проявили россияне со средним уровнем дохода 
После богослужения священник совершил обряд окропления святой водой рабочих помещений Управления - акт духовной чистоты и защиты, традиционно совершаемый в православной практике для укрепления мира и порядка в местах служения.
В УФСИН СО прошёл молебен перед иконой преподобного Пимена Угрешского
В Самарской области отменили региональные налоги для разработчиков БАС и их компонентов, включая сферу гейминга и образовательных технологий.
Эксперты оценили инициативу самарского губернатора по обнулению налогов для разработчиков БАС
В Самаре в акватории Серной Воложки прошли чемпионат и первенство Самарской области по серфингу
Ирина Калягина приняла участие в открытии выставки «На велосипеде в космос»
Ночь Кино пройдет в Самарской публичной библиотеке
В Октябрьске горела несанкционированная свалка

18 августа 2025 15:11
153
Огонь распространился на 100 квадратных метров.

В городском округе Октябрьск в субботу горела несанкционированная свалка. Огонь распространился на 100 квадратных метров.

16 августа в 20:07 в пожарно-спасательную часть № 106 Отряда № 37 филиала регионального ГКУ «Центр по делам ГО, ПБ и ЧС» поступило сообщение о пожаре.

К месту вызова, в 20:12, оперативно прибыли расчеты пожарно-спасательных частей №№ 106 и 173 Отряда № 37 и установили, что на площади 100 квадратных метров горит несанкционированная свалка.

На тушение были поданы 2 ствола «Б».

Локализация пожара была объявлена в 20 часов 23 минуты, а ликвидация открытого горения зафиксирована в 20:42. В 02:50 была объявлена полная ликвидация последствий пожара.
Пострадавших, к счастью, нет.

 

Фото:  ГКУ «Центр по делам ГО, ПБ и ЧС»

