В Новокуйбышевске водитель сбил велосипедиста

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11 мая на территории Самарской области зарегистрировано 6 дорожно-транспортных происшествий, в которых пострадали 9 человек.

В Новокуйбышевске в 16:57 46-летний водитель, управляя а/м Nissan Murano, двигался по ул. Полевая в направлении ул. Самарское шоссе. В пути следования допустил наезд на 47-летнего велосипедиста, который осуществлял движение по левой стороне проезжей части навстречу потоку транспортных средств. Водителю двухколесного транспортного средства врачами, после обследования, рекомендовано амбулаторное лечение.