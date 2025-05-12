Я нашел ошибку
Главные новости:
Российским школьниками могут сократить летние каникулы до 45 дней
Российским школьникам предложили сократить летние каникулы до 45 дней
В Сызрани тушили горящий камыш и нашли тело человека
В Сызрани тушили горящий камыш и нашли тело человека
В школах Самары появились современные КПП
В школах Самары появились современные КПП
Школьникам Самарской области расскажут, кто создает технологии защиты в интернете
Школьникам Самарской области расскажут, кто создает технологии защиты в интернете
В Самаре 12 мая иномарка провалилась в асфальт
В Самаре 12 мая иномарка провалилась в асфальт
Ограничение движения транспортных средств по дорогам межмуниципального значения введут в Кинельском районе
Ограничение движения транспортных средств по дорогам межмуниципального значения введут в Кинельском районе
В Кинеле горел черновой дом на площади 100 квадратных метров
В Кинеле горел черновой дом на площади 100 квадратных метров
В Самаре приватизируют часть набережной
В Самаре приватизируют часть набережной
Наверх
Самара  +18 °C, Тольятти  +16 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 80.86
-0.1
EUR 92.14
0.22
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В Самаре 10 мая пройдет спортивный фестиваль «Готов к защите Отечества»
Накануне Дня Победы во всех районах Самары проходят праздничные мероприятия
В Самаре к 80-летию Победы запущен цифровой проект «Книга Памяти Самары»
Весь список
  • Персональные данные
Закон Криминал Происшествия Советы юриста

В Новокуйбышевске водитель сбил велосипедиста

12 мая 2025 11:18
104
В Новокуйбышевске водитель сбил велосипедиста

11 мая на территории Самарской области зарегистрировано 6 дорожно-транспортных происшествий, в которых пострадали 9 человек. 

В Новокуйбышевске в 16:57 46-летний водитель, управляя а/м Nissan Murano, двигался по ул. Полевая в направлении ул. Самарское шоссе. В пути следования допустил наезд на 47-летнего велосипедиста, который осуществлял движение по левой стороне проезжей части навстречу потоку транспортных средств. Водителю двухколесного транспортного средства врачами, после обследования, рекомендовано амбулаторное лечение.

Теги: ДТП

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Второе ДТП с детьми и квадроциклом произошло за день
12 мая 2025, 12:15
Второе ДТП с детьми и квадроциклом произошло за день
12-летний ребенок врезался в забор, он и 11-летний пасажир пострадали.  Происшествия
106
В Сызрани 13-летний подросток на квадроцикле врезался в дерево
12 мая 2025, 11:54
В Сызрани 13-летний подросток на квадроцикле врезался в дерево
Он и 15-летний пассажир квадроцикла (передвигались в мотошлемах) с места ДТП госпитализированы. Происшествия
97
В Самаре водитель сбил 94-летнюю женщину
11 мая 2025, 12:24
В Самаре водитель сбил 94-летнюю женщину
Она переходила проезжую часть в неустановленном для перехода месте. Происшествия
676
В центре внимания
Ограничение движения транспортных средств по дорогам межмуниципального значения введут в Кинельском районе
12 мая 2025  13:35
Ограничение движения транспортных средств по дорогам межмуниципального значения введут в Кинельском районе
54
В Самаре организована «горячая линия» по вопросам детского отдыха, качества и безопасности детских товаров
12 мая 2025  11:42
В Самаре организована «горячая линия» по вопросам детского отдыха, качества и безопасности детских товаров
149
В Самаре на Ленинградской увеличат количество вазонов и клумб
12 мая 2025  09:22
В Самаре на Ленинградской увеличат количество вазонов и клумб
141
В самарском парке Победы восстановили мемориальный комплекс у Вечного огня
11 мая 2025  13:47
В самарском парке Победы восстановили мемориальный комплекс у Вечного огня
397
В Самаре отметили 80-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне
10 мая 2025  11:41
В Самаре отметили 80-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне
609
Весь список