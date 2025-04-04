В Новокуйбышевске тушили пожар в трех квартирах в многоэтажке

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Крупный пожар случился в четверг, 3 апреля, в многоэтажном жилом доме в Новокуйбышевске.

На двух последних этажах почернели оконные проемы нескольких квартир, а также лоджии.

По информации МЧС, сигнал о пожаре поступил в 14.02. ЧП случилось в доме по адресу: город Новокуйбышевск, ул. Дзержинского, 35. Прибывшие на место специалисты установили, что горят домашние вещи в трех квартирах на 8 и 9 этаже.

Из здания самостоятельно эвакуировались 60 человек, в том числе 5 детей. С огнем боролся 31 спасатель, использовалось 11 единиц техники. Через полчаса пламя удалось локализовать. К счастью, никто не пострадал.

На месте также работали полицейские дорожно-патрульной службы Госавтоинспекции. Они организовали проезд для спецтехники, пишет ГТРК-Самара.