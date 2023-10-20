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Закон Криминал Происшествия Советы юриста

В Новокуйбышевске судебные приставы арестовали BMW у должника-правонарушителя

20 октября 2023 09:50
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В Новокуйбышевске судебные приставы арестовали BMW у должника-правонарушителя

Житель г. Новокуйбышевска, неоднократно нарушавший правила дорожного движения и не оплачивающий штрафы вовремя, стал должником по нескольким исполнительным производствам. Задолженность мужчины составила свыше 113 тысяч рублей.

В отделении судебных приставов г. Новокуйбышевска в отношении жителя областной столицы судебные приставы возбудили 53 исполнительных производства. Сотрудником Службы неоднократно направлялись в адрес должника требования о погашении задолженности, а также предупреждения о применении в отношении него мер принудительного характера. Однако становиться на путь исправления мужчина не собирался. Тогда судебный пристав-исполнитель вынесла в отношении должника постановления о взыскании исполнительского сбора. Таким образом, сумма основного долга увеличилась почти в два раза.

Найти должника по штрафам удалось благодаря совместной работе с сотрудниками Госавтоинспекции в рамках рейдового мероприятия. Судебный пристав-исполнитель составила в отношении автомобиля BMW 530XI, принадлежащего должнику, акт описи и ареста. Должника предупредили, что  если он продолжит избегать погашения штрафа, транспортное средство реализуют, а вырученные средства направят в счет погашения задолженности.

Узнать о задолженности и при наличии оплатить ее, можно с помощью «Банка данных исполнительных производств» на официальном сайте ГУФССП России по Самарской области по ссылке https://r63.fssp.gov.ru/iss/ip.

Теги: Судебные приставы

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