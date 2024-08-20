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В Новокуйбышевске произошёл пожар на девятом этаже в общем коридоре двух квартир

20 августа 2024 15:12
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На пожаре спасено 3 человека.

В Новокуйбышевске произошёл пожар на девятом этаже в общем коридоре двух квартир. Женщина звала на помощь, не могла выйти самостоятельно. Прибывшие огнеборцы МЧС России с помощью автолестницы забрались в окно квартиры, а также отправились на разведку через подъезд.

Тремя звеньями газодымозащитной службы были спасены мужчина и две женщины. Их вывели на свежий воздух.

 Возгорание домашних вещей на площади 20 квадратных метров было ликвидировано через несколько минут.

Сообщение о пожаре поступило 19 августа в 20:13 на улице Суворова, 17.
На место вызова привлекались 9 единиц техники и 29 специалистов.
В 20:57 пожар был ликвидирован.

 

Фото:   ГУ МЧС СО

Теги: Пожар

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