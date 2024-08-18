В Новокуйбышевске мужчина, не застав родственника дома, украл из подъезда велосипед

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В дежурную часть Новокуйбышевска обратился местный житель с заявлением о пропаже велосипеда, который находился в подъезде многоквартирного дома. Сумма ущерба составила 12 тысяч рублей.

По указанному адресу выехала следственно-оперативная группа. Сотрудники полиции осмотрели место происшествия, где ранее находился велосипед, установили и опросили возможных очевидцев происшествия.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили местонахождение подозреваемого и задержали его. Злоумышленником оказался ранее не судимый житель 1985 года рождения.

Мужчина признался в хищении и рассказал, что пришел в этот дом к своему родственнику, но того не оказалось дома. Уходя, увидел в подъезде незафиксированный противоугонным тросом велосипед, решил воспользоваться этим обстоятельством и совершил кражу. Похищенное он продал на городском рынке, а вырученные деньги потратил на собственные нужды.

Сотрудники уголовного розыска установили покупателя велосипеда. Похищенное имущество изъято и после проведения всех необходимых следственных действий возвращено владельцу.

Возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба ГУ МВД СО.

Фото представлено пресс-службой ГУ МВД СО