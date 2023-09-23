В Новокуйбышевске больше суток тушили сильный пожар

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Почти 35 часов ушло у эмчеэсовцев на борьбу с огромным пожаром в Новокуйбышевске. Там на Промышленной, 70а, в цехе нефтехимической компании загорелась установка по производству пирогаза.

АО «Новокуйбышевская нефтехимическая компания» (ННК) входит в состав нефтехимического комплекса ПАО «НК "Роснефть"».

— Сообщение о ЧП поступило на пульт дежурного в 23:30 в четверг, 21 сентября. Поначалу площадь пожара составляла 50 квадратных метров. Но уже к утру пятницы, 22 сентября, пламя захватило 100 квадратных метров, — сообщили в областном МЧС.

Спустя сутки потушить огонь не удалось, пишет 63.ру.

— Ждут, пока газ выгорит, — лаконично пояснили в пресс-службе экстренного ведомства.

О ликвидации открытого горения в МЧС объявили лишь в 07:41 в субботу, 23 сентября, а спустя еще три часа — в 10:40 пожар полностью ликвидировали:

— Погибших и пострадавших нет. Для тушения пожара привлечены 135 человек, 36 единиц техники.