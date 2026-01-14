В Нефтегорском районе загорелся частный дом на площади 150 квадратных метров

13 января в 17:25 в пожарно-спасательную часть № 105 пожарно-спасательного отряда № 36 филиала ГКУ СО «Центр по делам ГО, ПБ и ЧС» поступило сообщение о пожаре в селе Богдановка на улице Фрунзе.

Незамедлительно к месту вызова были направлены силы и средства пожарно-спасательных частей №№ 105 и 104 пожарно-спасательного отряда № 36.

По прибытии на место было установлено, что горит одноэтажный дом. Площадь возгорания составила 150 квадратных метров.

На тушение незамедлительно были поданы 5 стволов «Б», создано 1 звено газодымозащитной службы.

В 18:18 была объявлена локализация пожара, в 18:27 – объявлена ликвидация открытого горения.

Пострадавших, к счастью, нет.

Причины пожара устанавливаются.

Фото ГКУ СО "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС"