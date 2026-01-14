Я нашел ошибку
В Самаре утвердили проект планировки территории под строительство школы и детского сада в Октябрьском районе
В Самарской области продолжат расчистку рек и прудов
Свыше 4 тысяч пассажиров: как работали маршруты до аэропорта Курумоч в новогодние каникулы
В среднем за сутки самарское метро перевозит более 31 тысячи пассажиров
Среди самарцев старше 15 лет эпидпорог по гриппу и ОРВИ превышен на 71 %
В Самаре горел конный клуб
Народный фронт запускает всероссийский опрос о качестве первичной медицинской помощи и доступности лекарств
В Петербурге студентка задержана по делу о хищении более 5 млн руб. у школьницы
Каждую среду после обеда в Самарском зоопарке будут проходить тематические дни животных!
В Самаре пройдет кураторская экскурсия по выставке «Время выдержки: Дом Маштакова. 1/125 секунды»
В «ЗИМ Галерее» исполнят рождественские песни со всего мира
Закон Криминал Происшествия

В Нефтегорском районе загорелся частный дом на площади 150 квадратных метров

120
В Нефтегорском районе загорелся частный дом на площади 150 квадратных метро

13 января в 17:25 в пожарно-спасательную часть № 105 пожарно-спасательного отряда № 36 филиала ГКУ СО «Центр по делам ГО, ПБ и ЧС» поступило сообщение о пожаре в селе Богдановка на улице Фрунзе.
Незамедлительно к месту вызова были направлены силы и средства пожарно-спасательных частей №№ 105 и 104 пожарно-спасательного отряда № 36.
По прибытии на место было установлено, что горит одноэтажный дом. Площадь возгорания составила 150 квадратных метров.
На тушение незамедлительно были поданы 5 стволов «Б», создано 1 звено газодымозащитной службы.
В 18:18 была объявлена локализация пожара, в 18:27 – объявлена ликвидация открытого горения.
Пострадавших, к счастью, нет.
Причины пожара устанавливаются.

Фото ГКУ СО "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС"

