В Нефтегорском районе загорелся частный дом на площади 150 квадратных метров

13 января в 17:25 в пожарно-спасательную часть № 105 пожарно-спасательного отряда № 36 филиала ГКУ СО «Центр по делам ГО, ПБ и ЧС» поступило сообщение о пожаре в селе Богдановка на улице Фрунзе.
Незамедлительно к месту вызова были направлены силы и средства пожарно-спасательных частей №№ 105 и 104 пожарно-спасательного отряда № 36.
По прибытии на место было установлено, что горит одноэтажный дом. Площадь возгорания составила 150 квадратных метров.
На тушение незамедлительно были поданы 5 стволов «Б», создано 1 звено газодымозащитной службы.
В 18:18 была объявлена локализация пожара, в 18:27 – объявлена ликвидация открытого горения.
Пострадавших, к счастью, нет.
Причины пожара устанавливаются.