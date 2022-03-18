В Нефтегорском районе сотрудники ГИБДД предотвратили хищение имущества предприятия

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Руководители компании выразили благодарность сотрудникам полиции за профессионализм, оперативность и добросовестное отношение к работе.

Экипаж ДПС, следуя по маршруту патрулирования на автодороге «Богатое-Самара-Оренбург», заметил стоящий на обочине около лесополосы легковой автомобиль с открытым багажником и мужчину, который что-то выкапывал из снега. Полицейские поинтересовались у автолюбителя, что он делает. Растерявшись, мужчина сначала ничего не смог пояснить инспекторам, но поняв, что отпираться нет смысла, рассказал, что похитил детали автомашин с предприятия, на котором работает.

Сотрудники полиции доложили обстановку в дежурную часть и вызвали

следственно-оперативную группу, задержанного для дальнейшего разбирательства доставили в отдел полиции.

Оперуполномоченные уголовного розыска, со слов 28-летнего слесаря, установили, что он вахтовым методом работает на предприятии, занимающемся ремонтом скважин. В один из вечеров он получил сообщение о поломке техники и необходимости выезда для ремонта. В боксе, загружая необходимые запчасти и инструменты, мужчина решил прихватить еще несколько деталей от автомобиля «Камаз», которые, по его словам, лежали в куче металлолома и были непригодны для дальнейшего использования. По дороге к скважине мужчина сгрузил прихваченные детали рядом с лесополосой в снег – через несколько дней его вахта заканчивалась, и он намеревался забрать похищенное, чтобы потом сдать в пункт приема металла. Однако реализовать свой преступный умысел до конца мужчине не удалось - в момент погрузки деталей в личный транспорт он был задержан сотрудниками ГИБДД.

Собственник предприятия обратился в полицию с просьбой привлечь ранее не судимого мужчину к уголовной ответственности.

Группой дознания МО МВД России «Нефтегорский» в отношении жителя Оренбургской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 158 УК РФ «Кража». Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа в размере до восьмидесяти тысяч рублей, либо обязательных работ на срок до трехсот шестидесяти часов, либо исправительных работ на срок до одного года, либо ограничения свободы или принудительных работ на срок до двух лет, либо ареста на срок до четырех месяцев, либо лишения свободы на срок до двух лет.

Руководители компании, занимающейся капитальным ремонтом нефтяных скважин, выразили благодарность сотрудникам ОГИБДД МО МВД России «Нефтегорский» за профессионализм, оперативность и добросовестное отношение к работе, благодаря которым предотвращен ущерб предприятию.