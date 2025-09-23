В Нефтегорском районе после ночной погони задержали водителя, грубо нарушившего ПДД

111

В начале сентября текущего года сотрудники дорожно-патрульной службы отделения Госавтоинспекции МО МВД России «Нефтегорский» в ночное время, находясь на маршруте патрулирования на 98 км а/д «Подъезд к г. Оренбург от «М-5 «Урал»», заметили и попытались остановить автомобиль ВАЗ 21101, хаотично двигавшийся по проезжей части.

Водитель проигнорировал законные требования полицейских и продолжил движение, грубо нарушая ПДД РФ. Госавтоинспекторы в ходе преследования правонарушителя неоднократно требовали через громкоговорящее устройство прекратить противоправные действия. Однако водитель не выполнил требования и попытался убежать, бросив автомобиль в лесополосе. После непродолжительной погони полицейские задержали правонарушителя, выявили у него явные признаки изменённого сознания и вынесли постановления об отстранении от управления транспортным средством и назначении освидетельствования на состояние опьянения. Задержанный отказался предъявлять документы, удостоверяющие личность, и от прохождения медицинской процедуры.

Мужчину доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства, автомобиль поместили на специализированную стоянку.

Должностными лицами Госавтоинспекции, после установления личности, в отношении 24-летнего местного жителя собраны и направлены в суд материалы об административных правонарушениях, предусмотренных ст. 12.26 КоАП РФ, ст. 12.15.4 КоАП РФ, ст. 12.25.2 КоАП РФ.

Также полицейские установили, что ранее постановлением суда мужчина за грубое нарушение правил ПДД РФ лишён права управления автомобилем на один год и шесть месяцев с выплатой административного штрафа в размере 30 000 рублей. Срок привлечения к ответственности на момент нового правонарушения не истёк.

Злоумышленник пояснил полицейским, что отдыхал со своей девушкой, распивая пиво, в какой-то момент между ними произошла ссора, и он, не сдержав эмоций, решил уехать к себе домой. На трассе пытался скрыться от сотрудников ГАИ, понимая, что нарушил ПДД РФ и желая избежать ответственности.

В настоящее время группой дознания МО МВД России «Нефтегорский», по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 264.1 УК РФ (управление автомобилем лицом, находящимся в состоянии опьянения, подвергнутым административному наказанию за управление транспортным средством в состоянии опьянения), в отношении местного жителя возбуждено уголовное дело. Расследование продолжается. На автомобиль подозреваемого наложен арест.