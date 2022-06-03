В Набережных Челнах пожар на заводе охватил 1 тысячу кв. метров

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В Набережных Челнах произошёл пожар на территории предприятия "Алтын полимер". Огонь перекинулся на склад и охватил в сумме уже площадь в тысячу квадратных метров.

"Пожар на складе в Набережных Челнах. К ликвидации привлечено более 90 человек и 30 единиц техники, в том числе пожарный поезд. Возгорание отходов резинотехнических изделий и пластика перешло на рядом стоящий склад. Площадь пожара 1000 м кв.", — говорится в сообщении МЧС России.

Сообщение о возгорании поступило в 03:39 (совпадает с мск). В 04:40 объявлен ранг пожара № 3. Пока сотрудники МЧС борются с огнём, специалисты Роспотребнадзора и республиканского Министерства экологии и природных ресурсов проводят замеры воздуха, чтобы убедиться, что для горожан нет угрозы, пишет Лайф.