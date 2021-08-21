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В Москве в квартире при взрыве гранаты погибли отец и его сын-подросток

21 августа 2021 20:17
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До трех человек увеличилось количество погибших в результате взрыва гранаты в квартире на северо-западе Москвы. Об этом сообщил источник РЕН ТВ.

Взрослый мужчина и ребенок погибли от взрыва гранаты в квартире на северо-западе Москвы, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб.

Инцидент произошел по адресу Малая Набережная, 5.

Как сообщила РИА Новости старший помощник руководителя столичного главка СК Юлия Иванова, уголовное дело открыли по статьям "Причинение смерти по неосторожности" и "Незаконный оборот оружия".

По данным следствия, в квартире сработало "техническое устройство", погиб подросток 2007 года рождения и мужчина 1977 года рождения. Кроме того, в результате ЧП госпитализировали малолетнего мальчика, также в квартире была женщина, которая не пострадала.

До трех человек увеличилось количество погибших в результате взрыва гранаты в квартире на северо-западе Москвы. Об этом сообщил источник РЕН ТВ, знакомый с ситуацией.

Собеседник рассказал подробности, которые привели к трагедии. Инцидент произошел в доме на улице Малая Набережная.

По предварительным данным, отец принес в квартиру учебную гранату и оставил ее на шкафу. Подростки нашли боеприпас, после чего раздался взрыв.

"Отец и двое детей погибли", - сказал источник.

Ранее сообщалось о двух погибших. Смертельные ранения получили подростки в возрасте 12 и 14 лет. 

По факту инцидента столичная прокуратура проводит проверку. На месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов и следователи.

 

Фото:   РЕН ТВ

Теги: взрыв граната Москва

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