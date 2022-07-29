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В Москве при пожаре в хостеле погибли 8 человек

29 июля 2022 09:15
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В Москве при пожаре в хостеле погибли 8 человек

На Алма-Атинской улице на юго-востоке Москвы загорелся хостел, находящийся в многоэтажном доме. Погибли восемь человек, трое пострадали, сообщили в МЧС. Возгорание потушили на площади 150 кв. м.

Хостел расположен по адресу Алма-Атинская улица, 7, корпус 2. По словам источника ТАСС, пожар произошел на первом этаже здания, где сдавались в аренду комнаты. Огонь распространился на три комнаты, передает Telegram-канал 112. На окнах были установлены решетки, пишет Mash.

«Там было много жильцов, кого успели — эвакуировали»,— рассказал собеседник ТАСС. Он уточнил, что троих эвакуированных осматривают медики. Они получили травмы, прыгая с верхних этажей, передает Telegram-канал Baza. Сколько всего людей было в хостеле, неизвестно.

Возможной причиной пожара считают неисправность электрооборудования, заявили «РИА Новости» в экстренных службах.

Дептранс Москвы сообщил, что в районе пожара на Алма-Атинской улице полностью перекрыто движение.

Теги: Пожар

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