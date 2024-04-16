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В Москве мужчина погиб после наезда на него двух такси

16 апреля 2024 09:36
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В Москве мужчина погиб после наезда на него двух такси

Мужчина погиб в результате поочередного наезда на него сразу двух автомобилей такси на Кутузовском проспекте в Москве. Об этом сообщили в Telegram-канале столичной Госавтоинспекции во вторник, 16 апреля.

«По предварительным данным сегодня в 00:07 на Кутузовском проспекте в районе дома 57 водитель автомобиля такси Hyundai совершил наезд на мужчину, который переходил проезжую часть в неустановленном для этого месте, после чего на него совершил наезд другой автомобиль такси, следовавший в попутном направлении», — сказано в сообщении.

Мужчина скончался на месте от полученных травм.

На место происшествия прибыли сотрудники Госавтоинспекции, а также следственно-оперативная группа. В настоящее время следователи работают над установлением причин и обстоятельств трагедии, пишут "Известия".

Теги: ДТП

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