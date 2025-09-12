В лесопарке Самарской области выявили очаг произрастания дикорастущей конопли

130

На территории Самарской области сотрудники полиции на постоянной основе проводят мероприятия по выявлению незаконных посевов и очагов дикого произрастания мака и конопли.

Так, в ходе проведения очередного этапа оперативно-профилактической операции «Мак-2025», сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков отдела полиции по Комсомольскому району Управления МВД России по городу Тольятти выявили очаг произрастания конопли, общей площадью более 200 квадратных метров, расположенный на территории лесопарковой зоны. Полицейские вынесли Администрации предписание о принятии мер по уничтожению дикорастущей конопли.

Участковые уполномоченные полиции совместно с представителями Общественного совета при территориальном органе внутренних дел и местного самоуправления провели мероприятие по ликвидации растений путем скашивания, сбора и сжигания.

Представитель территориального Общественного совета Николай Шахов призывал жителей региона не оставаться равнодушными к проблеме наркомании и активно участвовать в борьбе с распространением запрещённых веществ. "Если вам стало известно о местах произрастания наркосодержащих растений или фактах их незаконного культивирования, незамедлительно сообщайте эту информацию в полицию.

Помните: каждое ваше сообщение может спасти чью-то жизнь и предотвратить преступления", - отметил Николай Александрович.

Полицейские напоминают, что посев или выращивание запрещенных к возделыванию растений, культивирование сортов конопли, мака и других растений, содержащих наркотические вещества, является уголовным преступлением и преследуется законом в соответствии со ст.231 УК РФ «Незаконное культивирование растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры».