В лесопарке Самарской области выявили очаг произрастания дикорастущей конопли

Я нашел ошибку
Главные новости:
Плодово-ягодных культур собрано более 8,8 тыс. тонн.
В сельскохозяйственных предприятиях Самарской области идет сбор овощей и фруктов
Фотовыставка доступна для всех желающих уже с сегодняшнего дня.
Фотовыставка «Время ТАСС: Куйбышев – Самара» открылась накануне Дня города на площади  Куйбышева
Это самарцы – старшие школьники и студенты, которым уже исполнилось 18 лет.
Более 11 тысяч молодых избирателей впервые проголосуют в Самаре
Форум пройдёт с 5 по 7 ноября в Самаре и Тольятти и соберёт участников и гостей из России и иностранных государств.
До конца регистрации в волонтёрскую программу форума «Россия — спортивная держава» осталось 3 дня
Заморозки представляют опасность для сельскохозяйственных растений, поэтому рекомендуем для защиты растений обеспечить их укрытие полимерной пленкой, нетканым материалом (спанбондом) или соломой.
Ночью 13, 14 и 15 сентября местами в Самарской области ожидаются заморозки
В текущем году в регионе появится 100 новых спортсооружений.
В течение лета и в начале осени в регионе появились 42 новых спортсооружения
20 и 21 сентября в Самаре в шахматном клубе имени Льва Полугаевского состоится областной турнир «Шахматная семья».
Любителей шахмат приглашают на семейные соревнования в Самаре
Судьба медалей решилась в дополнительном заезде.
Тольяттинский гонщик Роман Лахбаум  - серебряный призер Кубка России по спидвею
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 85.66
0.74
EUR 99.74
-0.08
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Более 50 ретроавтомобилей представят на выставке «АВТОбиография» в Самаре
Арт-фестиваль «Живописный город. Традиции и современность» приглашает жителей и гостей Самары
13 сентября в рамках празднования 439-летия Самары Музей Эльдара Рязанова организует серию бесплатных мероприятий
Весь список
  • Персональные данные
Закон Криминал Происшествия Советы юриста

В лесопарке Самарской области выявили очаг произрастания дикорастущей конопли

12 сентября 2025 12:29
130
В лесопарке Самарской области выявили очаг произрастания дикорастущей конопли

На территории Самарской области сотрудники полиции на постоянной основе проводят мероприятия по выявлению незаконных посевов и очагов дикого произрастания мака и конопли.

Так, в ходе проведения очередного этапа оперативно-профилактической операции «Мак-2025», сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков отдела полиции по Комсомольскому району Управления МВД России по городу Тольятти выявили очаг произрастания конопли, общей площадью более 200 квадратных метров, расположенный на территории лесопарковой зоны. Полицейские вынесли Администрации предписание о принятии мер по уничтожению дикорастущей конопли.

Участковые уполномоченные полиции совместно с представителями Общественного совета при территориальном органе внутренних дел и местного самоуправления провели мероприятие по ликвидации растений путем скашивания, сбора и сжигания.

Представитель территориального Общественного совета Николай Шахов призывал жителей региона не оставаться равнодушными к проблеме наркомании и активно участвовать в борьбе с распространением запрещённых веществ. "Если вам стало известно о местах произрастания наркосодержащих растений или фактах их незаконного культивирования, незамедлительно сообщайте эту информацию в полицию.

Помните: каждое ваше сообщение может спасти чью-то жизнь и предотвратить преступления", - отметил Николай Александрович.

Полицейские напоминают, что посев или выращивание запрещенных к возделыванию растений, культивирование сортов конопли, мака и других растений, содержащих наркотические вещества, является уголовным преступлением и преследуется законом в соответствии со ст.231 УК РФ «Незаконное культивирование растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры».

Теги: Стоп Наркотик

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Самарская полиция задержала уфимца с наркотиками
11 сентября 2025, 10:27
Самарская полиция задержала уфимца с наркотиками
Правонарушитель добровольно выдал свертки с героином.   Происшествия
323
В Отрадном полицейские изъяли у местного жителя криминальную «соль»
06 сентября 2025, 09:22
В Отрадном полицейские изъяли у местного жителя криминальную «соль»
Как пояснил мужчина, изъятое – наркотик синтетического происхождения, который он приобрел для собственного употребления. Происшествия
655
В Сызрани задержали закладчика гашиша
05 сентября 2025, 12:40
В Сызрани задержали закладчика гашиша
По данным полицейских, на черном рынке стоимость изъятого наркотика составляет около 25 тысяч рублей. Происшествия
621
В центре внимания
Бесплатные автобусные экскурсии ждут жителей и гостей Самары в День города
12 сентября 2025  12:05
Бесплатные автобусные экскурсии ждут жителей и гостей Самары в День города
135
Вячеслав Федорищев поздравил жителей Самарской области с Днем дружбы народов
12 сентября 2025  10:33
Вячеслав Федорищев поздравил жителей Самарской области с Днем дружбы народов
206
В Самарской области открылись избирательные участки
12 сентября 2025  09:58
В Самарской области открылись избирательные участки
245
В России начался единый день голосования
12 сентября 2025  09:22
В России начался единый день голосования
196
В Самарской области впервые применят дистанционное электронное голосование
11 сентября 2025  13:29
В Самарской области впервые применят дистанционное электронное голосование
430
Весь список