В Красноярском районе за сутки тушили три пожара

133

21 мая в 11:55 около жилого комплекса "Экодолье" горела трава на 100 кв. м. Ее тушили четыре человека на спецмашине. Пожар ликвидировали в 12:58.

Вечером того же дня в 17:36 такое же ЧП случилось в садово-дачном товариществе "Зеленый сад", в 3-х км от поселка Новосемейкино. Там с огнем, который раскинулся на 100 "квадратов", боролись три спасателя и одна спецтехника. Ликвидация была объявлена в 18:58.

Третий пожар произошел в 20:47 в деревне Висловка. Загорелась баня на 5 кв. м. Возгорание тушили 11 специалистов и три спецмашины. Открытое горение ликвидировали в 21:19.

К счастью, обошлось без пострадавших.

Фото: ГКУ СО "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС"