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В Красноярском районе горела трава на площади более 400 квадратных метров

24 мая 2024 12:18
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В Красноярском районе горела трава на площади более 400 квадратных метров

23 мая в 15 часов 5 минут на пульт диспетчера пожарно-спасательной части поступило сообщение о возгорании травы в районе садово – дачного товарищества «Березка». По прибытии к месту пожара в 15 часов 25 минут было установлено, что горит трава на площади более 400 квадратных метров. В 15 часов 53 минуты была объявлена ликвидация открытого горения, в 16 часов 00 минут – полная ликвидация пожара. В тушении пожара принимали участие 4 человека личного состава и 1 единица основной пожарной техники. На тушение пожара был подан 1 ствол «Б» и два ранцевых лесных огнетушителя, благодаря чему огонь не получил дальнейшего распространения и не перекинулся на дачные строения.

Фото ГКУ СО "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС"

Теги: Пожар

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