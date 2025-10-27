В Красноярском районе горел жилой дом

127

25 октября в 1 час 48 минут в пожарно-спасательный отряда № 41 филиал ГКУ СО «Центр по делам ГО, ПБ и ЧС» Красноярского района поступило сообщение о том, что в садовом дачном товариществе «Чубовские дачи» на улице Мичурина горит дачный дом.

По прибытии было установлено, что горит двухэтажный дачный дом площадью 60 квадратных метров, есть угроза распространения огня на другие строения. На тушение пожара оперативно были поданы 2 ствола «Б». Полная ликвидация последствий пожара - объявлена в 4 часа 5 минут.

