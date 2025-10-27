В Красноярском районе горел жилой дом

Я нашел ошибку
Главные новости:
В воскресенье в Нефтегорском районе горел дом
В воскресенье в Нефтегорском районе горел дом
В Самаре двое детей, пострадавших в ДТП с автобусом, остаются в больнице
В Самаре двое детей, пострадавших в ДТП с автобусом, остаются в больнице
8 работ объединила фотовыставка Почетного гражданина Самары Николая Фоменко «С одного ракурса»
8 работ объединила фотовыставка Почетного гражданина Самары Николая Фоменко «С одного ракурса»
Банки в Самаре ужесточают условия снятия наличных денег
Банки в Самаре ужесточают условия снятия наличных денег
Самарская область вошла в ТОП-10 по количеству заявок на Премию «Россия – страна возможностей»
Самарская область вошла в ТОП-10 по количеству заявок на Премию «Россия – страна возможностей»
Самарский борец Оганес Асланян о проекте «Выбор сильных», патриотизме и пути к званию КМС
Самарский борец Оганес Асланян о проекте «Выбор сильных», патриотизме и пути к званию КМС
Госдума одобрила новый порядок штрафа за несообщение в военкомат о переезде
Госдума одобрила новый порядок штрафа за несообщение в военкомат о переезде
Россиян предупредили об опасностях для здоровья, подстерегающих в осенний период
Россиян предупредили об опасностях для здоровья, подстерегающих в осенний период
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 80.97
-0.3
EUR 94.08
-0.31
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Самарцам расскажут об истории Самарского (Куйбышевского) завода аэродромного оборудования
В Самарской государственной филармонии состоится праздничный концерт «Нам-85!»
В областном центре пройдет лекция Армена Арутюнова о самарской мозаике
Весь список
  • Персональные данные
Закон Криминал Происшествия Советы юриста

В Красноярском районе горел жилой дом

27 октября 2025 11:51
127
В Красноярском районе горел жилой дом

25 октября в 1 час 48 минут в пожарно-спасательный отряда № 41 филиал ГКУ СО «Центр по делам ГО, ПБ и ЧС» Красноярского района поступило сообщение о том, что в садовом дачном товариществе «Чубовские дачи» на улице Мичурина горит дачный дом. 

По прибытии было установлено, что горит двухэтажный дачный дом площадью 60 квадратных метров, есть угроза распространения огня на другие строения. На тушение пожара оперативно были поданы 2 ствола «Б». Полная ликвидация последствий пожара - объявлена в 4 часа 5 минут.
 

Теги: Пожар

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Неосторожное обращение с огнем стало причиной пожара в Тольятти
26 октября 2025, 13:51
Неосторожное обращение с огнем стало причиной пожара в Тольятти
73-летняя женщина уронила зажженную лампаду на промасленную салфетку. Происшествия
371
В Ленинском районе Самары сгорел нежилой дом
25 октября 2025, 10:39
В Ленинском районе Самары сгорел нежилой дом
Пламя охватило 120 кв. метров. Происшествия
504
В Исаклинском районе горел нежилой дом
24 октября 2025, 15:34
В Исаклинском районе горел нежилой дом
Дом горел на площади 60 квадратных метров. Происшествия
421
В центре внимания
Заведующая Центральной городской библиотекой имени Крупской из Самары вышла в финал Всероссийского конкурса «Библиотекарь года – 2025»
27 октября 2025  10:35
Заведующая Центральной городской библиотекой имени Крупской из Самары вышла в финал Всероссийского конкурса «Библиотекарь года – 2025»
292
Вячеслав Федорищев поздравил работников транспорта Самарской области с профессиональным праздником
26 октября 2025  10:40
Вячеслав Федорищев поздравил работников транспорта Самарской области с профессиональным праздником
632
«Крылья Советов» в Москве уступили ЦСКА
25 октября 2025  22:28
«Крылья Советов» в Москве уступили ЦСКА
564
Ночью и утром 26 октября местами в Самарской области ожидается сильный туман
25 октября 2025  16:44
Ночью и утром 26 октября местами в Самарской области ожидается сильный туман
485
Глава Самары Иван Носков избран заместителем председателя Ассоциации городов Поволжья
25 октября 2025  10:54
Глава Самары Иван Носков избран заместителем председателя Ассоциации городов Поволжья
588
Весь список