В Красноярском районе горел дачный двухэтажный домик

Я нашел ошибку
Главные новости:
Школьники вручили водителям открытки - памятки и поздравили с наступающим Днём защитника Отечества.
Пристегни ребёнка: сотрудники Госавтоинспекции Новокуйбышевска провели профилактическую акцию
Автомобилисты с улыбками и благодарностью принимали поздравления, а в ответ заверили, что всегда будут внимательными и вежливыми на дорогах.
В Тольятти девушки-автоинспекторы поздравили мужчин-водителей с предстоящим праздником
Участниками соревнований стали 155 спортсменов из регионов ПФО, в том числе 20 спортсменов из Самарской области.
Завершилось первенство ПФО по спортивному туризму на лыжных дистанциях
Диспансеризация и профилактические осмотры помогают выявлять заболевания на ранних стадиях, когда они еще не вызывают явных симптомов.
Самарский врач-кардиолог: диспансеризация помогает контролировать состояние сердца и сосудов
Он поделился информацией о достижениях IT-отрасли в Самарском регионе, о задачах и приоритетах, которые поставил губернатор перед министерством цифрового развития.
Руководитель регионального департамента информационных технологий и связи встретился с тольяттинским IT-сообществом
Самарских защитников Отечества наградили госнаградами
Самарских защитников Отечества наградили госнаградами
В Самаре прошла встреча с освободителями Авдеевки
В Самаре прошла встреча с освободителями Авдеевки
"Крылья Советов" подписали контракт с белорусским защитником Кириллом Печениным
"Крылья Советов" подписали контракт с белорусским защитником Кириллом Печениным
Наверх
Самара  -18 °C, Тольятти  -16 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 92.44
0.09
EUR 99.9
0.34
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В ГУ МЧС СО состоялось торжественное мероприятие в честь Дня защитника Отечества
В Южном Городе ребята из отряда ЮИД провели Акцию «По законам дороги»
В Самаре пройдет лекция «Эстетика и эстетизм как образ жизни второй половины XIX века»
Весь список
  • Персональные данные
Закон Криминал Происшествия Советы юриста

В Красноярском районе горел дачный двухэтажный домик

22 февраля 2024 12:05
157
В Красноярском районе горел дачный двухэтажный домик

21 февраля в 18 часов 20 минут на пульт диспетчера пожарно-спасательной части № 110 пожарно-спасательного отряда № 41 государственного казенного учреждения Самарской области «Центр по делам гражданской обороны, пожарной безопасности и чрезвычайным ситуациям» поступило сообщение о пожаре в дачном домике в садово-дачном товариществе «Сосновый Бор». На место пожара были направлены три пожарно–спасательных отделения и службы жизнеобеспечения.

По прибытии на место пожара в 18 часов 40 минут начальником караула пожарно–спасательной части № 111 было установлено, что горит открытым пламенем двухэтажный деревянный дачный домик площадью 70 квадратных метров. На тушение пожара было подано 3 ствола «Б». Полностью пожар был ликвидирован в 02 часа 15 минут. В тушении пожара принимали участие 11 человек личного состава и 3 единицы основной пожарной техники. В результате пожара никто не пострадал. Причина пожара устанавливается.

Теги: Пожар

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Автомобиль горел на трасе в Сергиевском районе
21 февраля 2024, 11:09
Автомобиль горел на трасе в Сергиевском районе
В дорожно-транспортном происшествии никто не пострадал. Происшествия
356
В Кинеле горели дом и гараж
21 февраля 2024, 10:23
В Кинеле горели дом и гараж
Площадь горения составляла 90 квадратных метров. Происшествия
351
В Похвистнево горела баня на 36 кв. метрах
19 февраля 2024, 12:43
В Похвистнево горела баня на 36 кв. метрах
Имелась угроза распространения огня на соседние постройки. Происшествия
736
В центре внимания
Самарская область стала победителем сразу в трех номинациях Всероссийской туристической премии Russian Travel Awards
22 февраля 2024  13:45
Самарская область стала победителем сразу в трех номинациях Всероссийской туристической премии Russian Travel Awards
152
В Самарской области по нацпроекту отремонтируют дороги, ведущие к спортивным учреждениям
22 февраля 2024  13:14
В Самарской области по нацпроекту отремонтируют дороги, ведущие к спортивным учреждениям
139
В День защитника Отечества на самарской набережной будут работать военно-патриотические тематические площадки
22 февраля 2024  11:59
В День защитника Отечества на самарской набережной будут работать военно-патриотические тематические площадки
287
Ежемесячную выплату из материнского капитала получают более 5 тысяч самарских семей
22 февраля 2024  11:52
Ежемесячную выплату из материнского капитала получают более 5 тысяч самарских семей
170
Телебашня в Самаре озарится праздничной подсветкой в День защитника Отечества
22 февраля 2024  09:54
Телебашня в Самаре озарится праздничной подсветкой в День защитника Отечества
204
Весь список