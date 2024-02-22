В Красноярском районе горел дачный двухэтажный домик

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21 февраля в 18 часов 20 минут на пульт диспетчера пожарно-спасательной части № 110 пожарно-спасательного отряда № 41 государственного казенного учреждения Самарской области «Центр по делам гражданской обороны, пожарной безопасности и чрезвычайным ситуациям» поступило сообщение о пожаре в дачном домике в садово-дачном товариществе «Сосновый Бор». На место пожара были направлены три пожарно–спасательных отделения и службы жизнеобеспечения.

По прибытии на место пожара в 18 часов 40 минут начальником караула пожарно–спасательной части № 111 было установлено, что горит открытым пламенем двухэтажный деревянный дачный домик площадью 70 квадратных метров. На тушение пожара было подано 3 ствола «Б». Полностью пожар был ликвидирован в 02 часа 15 минут. В тушении пожара принимали участие 11 человек личного состава и 3 единицы основной пожарной техники. В результате пожара никто не пострадал. Причина пожара устанавливается.