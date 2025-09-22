В Красноярском лесничестве ликвидировали пожар

159

21 сентября ликвидировали пожар в Красноярском лесничестве в районе н.п. Молгачи.

К тушению были привлечены 11 человек и 3 единицы техники, в том числе 5 лесников и АЦ-2,5 лесопожарной станции. Площадь возгорания – 0,24 га. На тушение потребовалось 3 часа. Причина пожара – неосторожное обращение с огнем. Напоминаем, что возгорание в лесу может возникнуть даже от брошенного окурка.

В этом сезоне самарские лесники ликвидировали уже 20 пожаров на землях гослесфонда. До 15 октября в регионе действует особый противопожарный режим. Соблюдайте обязательные требования пожарной безопасности на природе!

Фото: минприроды СО