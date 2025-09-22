Я нашел ошибку
Главные новости:
Перечень таких профессий будет определяться региональными органами власти.
В ГД одобрили бесплатное обучение профессии для 9-классников, не сдавших ГИА
Также на соревнованиях выступил Илья Бахтов, недавно вернувшийся после двухмесячного пребывания в зоне специальной военной операции.
Спортсменка из Самарской области Ирина Бахтова - призер Кубка России по гиревому спорту
В Самарской области акция начнется в начале октября. Она будет проходить как на территории лесного фонда региона, так и в муниципалитетах.
Более 20 тысяч деревьев высадят в губернии в рамках акции «Сохраним лес»
Дорожное покрытие обновили на 31 автодороге, более 45 проездов и тротуаров было отремонтировано рядом с соцучреждениями за счет городского бюджета. 
В Самаре завершен ремонт около 57 км дорог
Иван Носков проверил ход строительства «сухого» фонтана и реконструкции водоема в парке Победы. 
В Самаре планируют установить памятник бойцам СВО
По словам эксперта, сохранение эмали и правильный уход за зубами — это не только вопрос эстетики, но и важная профилактика кариеса и заболеваний десен.
Врач рассказал, какие продукты помогают сохранить здоровье зубной эмали
Автопробег с участием экспертного сообщества - это инструмент по развитию автомобильного туризма, оперативная обратная связь по состоянию транспортной инфраструктуры в регионах.  
«Москва – Самара»: Самарская область приняла финал автопробега 
На участке Тольяттинского лесничества уже более десяти лет подряд развивают мемориальный комплекс "Лес Памяти".
В тольяттинском городском лесу теперь растут голубые ели в память о героях
В Самарском зоопарке отметят День амурского тигра
25 сентября пройдет последняя в этом году пешеходная экскурсия Музея Эльдара Рязанова
Артисты Самарского драмтеатра выступили на площадке клинического санатория «Волга»
В Красноярском лесничестве ликвидировали пожар

22 сентября 2025 16:53
159
На тушение потребовалось 3 часа.

21 сентября ликвидировали пожар в Красноярском лесничестве в районе н.п. Молгачи.

К тушению были привлечены 11 человек и 3 единицы техники, в том числе 5 лесников и АЦ-2,5 лесопожарной станции. Площадь возгорания – 0,24 га. На тушение потребовалось 3 часа. Причина пожара – неосторожное обращение с огнем. Напоминаем, что возгорание в лесу может возникнуть даже от брошенного окурка.

В этом сезоне самарские лесники ликвидировали уже 20 пожаров на землях гослесфонда. До 15 октября в регионе действует особый противопожарный режим. Соблюдайте обязательные требования пожарной безопасности на природе!

 

Фото:   минприроды СО

Теги: Пожар

