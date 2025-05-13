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В Красном Яре 13-летний подросток на питбайке ехал по автодороге

13 мая 2025 11:54
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В Красном Яре 13-летний подросток на питбайке ехал по автодороге

Находясь на маршруте патрулирования на одной из улиц села Красный Яр, инспекторы дорожно-патрульной службы Госавтоинспекции заметили движущийся по дороге питбайк и остановили его для проверки. Водителем транспортного средства оказался 13-летний подросток.

Полицейские отстранили несовершеннолетнего от управления транспортным средством и доставили в отдел полиции, куда прибыли его родители. Мототехнику поместили на специализированную стоянку.

Сотрудники полиции провели профилактическую беседу с юношей и его родителями, собранные в ходе проверки материалы передали в комиссию по делам несовершеннолетних для рассмотрения вопроса о привлечении взрослых к административной ответственности, предусмотренной ч. 1 ст. 5.35 КоАП РФ (неисполнение или ненадлежащее исполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию, воспитанию, обучению, защите прав и интересов несовершеннолетних).

Госавтоинспекция призывает родителей не торопиться с приобретением мототехники для детей и внимательно изучить все требования законодательства: управлять скутером или мопедом могут только лица старше 16 лет, получившие водительское удостоверение категории «М». Вместе с тем, для управления питбайком на мотодромах, по бездорожью или на закрытых площадках водительское удостоверение не требуется, однако, если планируется выезжать на автомобильную дорогу или же пересечь ее – так же необходимо получить водительское удостоверение категории «М».  

Теги: БДД

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