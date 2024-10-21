В Красноглинском районе Самары молодой водитель проехал на красный и попал в ДТП

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20 октября на территории Самарской области зарегистрировано 4 ДТП, в которых пострадали 7 человек.

Одно из ДТП произошло в 17:45 в Красноглинском районе города Самара. 21-летний водитель, управляя транспортным средством ВАЗ 21102, следовал по Красноглинскому шоссе со стороны ул. Ногина в направлении ул. Зеленая. В пути следования, возле дома №1, на регулируемом перекрёстке осуществил проезд на запрещающий сигнал светофора и допустил столкновение с транспортным средством Mazda СХ5, под управлением 49-летнего водителя, который двигался по ул. Восьмая. 20-летние пассажиры ВАЗ 21102 бригадой скорой медицинской помощи доставлены в медицинское учреждение.