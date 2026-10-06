У смертельной вакцины «Мультикан-8» был поддельный паспорт качества

Вакцину для животных «Мультикан-8» продавали по поддельному паспорту качества, возбуждено уголовное дело. Об этом сообщила столичная прокуратура.

В ходе проверки стражи порядка установили, что частная компания-изготовитель использовала фальшивый паспорт качества на одну из серий вакцины «Мультикан-8». Поддельный документ выложили в электронную информационную систему при вводе ветеринарного препарата в оборот.

Возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 327 УК РФ. Предварительное расследование находится на контроле прокуратуры.

До этого в образцах 20-й серии вакцины «Мультикан-8», отобранных в Ярославской области, обнаружили живой вирус болезни Ауески. В Россельхознадзоре заявили, что это доказывает связь между массовой гибелью собак и применением препарата. Серию изъяли из оборота.

В августе российские СМИ начали сообщать о массовой гибели собак после вакцинации «Мультикан-8», пишет Газета.