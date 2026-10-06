30 аграриев Самарской области начнут обучение в «Школе фермера»

5 октября в Самарской области снова стартовала «Школа фермера» – совместный образовательный проект Россельхозбанка и Министерства сельского хозяйства России по ведению и запуску рентабельного агробизнеса. К учёбе приступили 30 человек, в том числе 10 ветеранов СВО и членов их семей, по специализациям «Агротуризм» и «Агротехнологии с применением БПЛА». Проект реализуется на базе Самарского государственного аграрного университета (СГАУ).

В Самарской области «Школа фермера» реализуется уже четвертый раз. За время работы проекта обучение прошли более 100 человек. Среди слушателей – как действующие аграрии, которым необходимо повысить эффективность своего дела, так и те, кто только планирует начать бизнес в сельском хозяйстве.

«Мы наблюдаем растущий интерес к «Школе фермера» в регионе, это значит, что людям важно получить не просто знания об аграрной отрасли, а пошаговое понимание того, как запустить или развивать собственное дело – оценить экономику проекта, разобраться в требованиях и подготовить бизнес-план. Именно поэтому в программе сочетаются теория, практика и работа над конкретным проектом. Для нас важно, чтобы после завершения обучения выпускник мог использовать полученные знания уже в реальном хозяйстве», – отметил директор Самарского филиала Россельхозбанка Раиль Багдалов.

Программа рассчитана на 2,5 месяца. Участники изучат основы ведения агробизнеса, финансовое планирование, правовые вопросы, маркетинг, кооперацию, современные агротехнологии и цифровые сервисы. Теоретические занятия пройдут на базе Самарского ГАУ и на цифровой платформе Своё Фермерство. Практика – обязательная часть «Школы фермера» во всех регионах – пройдет на базе ведущих фермерских хозяйств Самарской области. Участники смогут познакомиться с действующими агропроектами и увидеть, как организованы производственные процессы и управление хозяйством.

На направлении «Агротуризм» слушатели будут работать над проектами, связанными с созданием и развитием туристических продуктов на базе сельхозпредприятий. Курс по беспилотным системам в АПК посвящен применению БПЛА и современных технологий для повышения эффективности хозяйств.

По итогам обучения выпускники получат дипломы о профессиональной переподготовке установленного образца. Авторы наиболее проработанных проектов смогут участвовать в конкурсах на получение грантовой поддержки.

«Сегодня в Самарской области действует комплекс мер государственной поддержки сельхозтоваропроизводителей. Наша задача – чтобы этими возможностями могли воспользоваться и начинающие предприниматели. Поэтому «Школа фермера» важна как практическая подготовка к запуску собственного проекта: участники еще во время обучения просчитывают его экономику и готовят бизнес-план, который в дальнейшем может стать основой для участия в конкурсах на государственную поддержку. Для участников СВО с прошлого года добавлен грант «Агромотиватор» размером до 7 млн. рублей, с возмещением до 90% затрат», – отметил заместитель председателя правительства Самарской области – министр сельского хозяйства и продовольствия Самарской области Алексей Попов.

Всего в новом потоке проекта участвует 73 региона России, на учебу приняты 2130 слушателей. Это рекордный по масштабу поток образовательной программы. В «Школу фермера» в приоритетном порядке зачислены более 550 ветеранов СВО и членов их семей.

С сентября 2020 года, когда проект был открыт впервые, «Школа фермера» охватила 83 региона России в 8 федеральных округах и подготовила свыше 12 тыс. аграриев по 50 специализациям. За это время было проведено 13 потоков, или «волн», обучения. В октябре 2026 года стартовала 14-я волна проекта.

В Самарской области проект реализуется с 2020 года на базе Самарского государственного аграрного университета при поддержке Министерства сельского хозяйства и продовольствия Самарской области и РСХБ. Обучение на новом потоке продлится до декабря 2026 года.