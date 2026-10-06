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Жители Самарской области установили 15,5 тыс. самозапретов на кредиты в сентябре

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Жители Самарской области установили 15,5 тыс. самозапретов на кредиты в сентябре

В Самарской области в сентябре 2026 года установлено 15,5 тыс. самозапретов на привлечение кредитов и займов — на 3,9% больше, чем месяцем ранее. Для сравнения: в июне этот показатель составлял 17,2 тыс., а в апреле — 22 тыс. самозапретов. Таким образом, несмотря на сентябрьский рост, спрос на услугу в регионе постепенно снижается после весеннего пика. В целом по России в сентябре было установлено 735 тыс. самозапретов — на 10,5% больше, чем в августе (665,1 тыс.). Об этом сообщает Национальное бюро кредитных историй (НБКИ), пишет Коммерсантъ-Волга.

Подавляющее большинство самозапретов — 670,9 тыс. — оформлено через портал «Госуслуги» (+11,5% за месяц). Через многофункциональные центры (МФЦ) услугой воспользовались 64,1 тыс. раз (+0,8%).

Одновременно в сентябре зафиксировано 250,6 тыс. случаев снятия ранее установленных самозапретов — на 6,3% меньше, чем в августе. В МФЦ самозапреты снимали 137,5 тыс. раз, через «Госуслуги» — 113,2 тыс. раз.

По состоянию на 1 октября 2026 года количество граждан с действующим самозапретом достигло 22,3 млн человек. С момента вступления закона в силу в марте 2025 года сняли запрет 2,06 млн человек.

Среди российских регионов по общему числу установленных в сентябре самозапретов лидируют Москва (67,4 тыс.), Московская область (45,8 тыс.), Санкт-Петербург (34,2 тыс.), Ростовская область (32,5 тыс.) и Краснодарский край (26 тыс.). Наибольший рост в топ-20 регионов показала Ростовская область (+34,2%), за ней следуют Воронежская область (+16%), Татарстан (+14,1%), Челябинская область (+12,9%) и Москва (+12,7%).

Закон о самозапрете на оформление потребительских кредитов и займов действует с 1 марта 2025 года — изначально услуга была доступна только через «Госуслуги». С 1 сентября 2025 года устанавливать и снимать запрет стало возможным и через МФЦ.

В НБКИ связывают рост количества самозапретов с сезонным фактором и отмечают общую стабилизацию спроса на услугу. По мнению бюро, это может свидетельствовать о том, что большинство желающих уже воспользовались сервисом, а успехи в борьбе с мошенниками снижают актуальность меры. Тем не менее заемщикам рекомендуют не пренебрегать доступными способами защиты и регулярно проверять свою кредитную историю.

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