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В Госдуме поддержали идею повышения налога на некоторые морепродукты

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В Госдуме поддержали идею повышения налога на некоторые морепродукты

К морским деликатесам не должны применяться льготы, заявил в беседе с «Газетой.Ru» депутат Госдумы Виталий Милонов. Он поддержал идею главы Совфеда Валентины Матвиенко о повышении налога для производителей устриц и лобстеров.

«Я честно могу сказать, что некоторые названия [не знал]. Я думал, что [устрицы, лобстеры, омары, лангустины] — персонажи фильмов ужасов, а это, оказывается, такая деликатесная еда. Я считаю, что если я за обычную еду плачу нормальный налог, почему за эти нужно платить льготные?» — сказал он.

За деликатесы можно заплатить и побольше, считает Милонов.

«Я за то, чтобы производители этих продуктов, если они выращивают этих каракатиц, делали с режимом максимального благоприятствования. Потому что это производство и надо, чтобы оно развивалось. Если человек хочет поесть устриц или этих ваших тарантулов, знаете, ничего страшного, — можно заплатить полный нормальный налог и спокойно попробовать тарантула, чтобы понять, что еще год-два мы его есть не будем», — заключил он.

До этого спикер Совфеда Валентина Матвиенко предложила поднять налог для производителей морских деликатесов — сейчас ставка на лобстеров, устриц и омаров составляет 10% вместо стандартных 22%. Матвиенко заявила, что отмена льготы приведет к пополнению федерального бюджета на 6 млрд рублей, пишет Газета.

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