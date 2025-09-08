В Красноармейском районе открытым пламенем загорелся автомобиль

77

7 сентября в 00 часов 57 минут в пожарно-спасательную часть поступило сообщение о том, что в селе Красноармейское на улица Центральной в движении ориентировочно загорелся автомобиль.

К месту вызова были направлены силы и средства пожарно-спасательной части № 126.

Уже на месте специалисты установили, что открытым пламенем горит автомобиль ВАЗ 21010.

Оперативно на тушение пожара был 1 ствол «Б».

В 1 час 5 минут пожар был локализован, а через 10 минут – объявлена ликвидация открытого горения, в 1 час 25 минут – пожар полностью потушен.

Причины пожара устанавливаются.

Пострадавших и погибших, к счастью, нет.

Фото ГКУ СО "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС"