В Красноармейском районе ночью тушили крупный пожар

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Сегодня, 27 ноября, ночью в 00:38 диспетчеру пожарно-спасательной части поступило сообщение о пожаре в селе Колывань.

Незамедлительно к месту вызова были направлены два пожарных расчета пожарно-спасательной части № 126.

По прибытии было установлено, что горит квартира и крыша четырехквартирного жилого дома на площади 200 квадратных метров, существует угроза распространения огня на большую площадь.

К месту пожара по рангу 1-БИС на помощь коллегам были направлены пожарно-спасательная часть № 128 Отряда № 46 Волжского района, служба пожаротушения регионального ГКУ «Центр по делам ГО, ПБ и ЧС» и огнеборцы областного ГУ МЧС России.

Оперативно было создано звено газодымозащитной службы, поданы 4 ствола «Б», задействованы 7 единиц пожарной техники, работали 25 человек личного состава.

В 03:13 пожар был локализован, в 4:13 - объявлена ликвидация открытого горения, а в 7:50 - ликвидация последствий пожара.

Погибших и пострадавших, к счастью, нет. Причина пожара устанавливается.

Фото: ГКУ СО "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС"