В Красноармейском районе горели 120 кв. метров жилого дома

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8 февраля в 21 час 15 минут в пожарно-спасательную часть поступила информация о том, что в деревне Чагринка на улице Лесной горит жилой дом.

К месту происшествия были направлены силы и средства пожарно-спасательной части № 126, а также коллеги из пожарно-спасательной части № 125 Пестравского района.

По прибытии было установлено, что горит жилой дом на площади 120 квадратных метров.



Оперативно было создано звено газодымозащитной службы и поданы на тушение 3 ствола «Б».

Локализация пожара была объявлена в 22 часа 30 минут, а ликвидация открытого горения в 23 часа 40 минут.

Пострадавших нет.

Причина пожара устанавливается.

Фото: ГКУ СО "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС"