В Кошкинском районе горел частный дом

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7 декабря в 21.02 в дежурную смену ЦУКС Главного управления МЧС России по Самарской области поступило сообщение о пожаре по адресу: м.р. Кошкинский, н.п. Кошки, улица Кошкинская 58.

Прибывшими подразделениями было установлено, что происходило горение частного дома на площади 45 кв.м.

В результате пожара погибли 2 человека.

В 22.27 пожар ликвидирован.

Для тушения пожара привлекались 22 человека и 10 единиц техники, в том числе от МЧС России - 2 человек и 2 единица техники, сообщает пресс-служба облМЧС.

Фото: ГУ МЧС СО