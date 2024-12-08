Я нашел ошибку
Главные новости:
За медицинской помощью обратились 3 человека.
Полицейские работали на месте ДТП с двумя автомобилями в Тольятти
К Экодиктанту в онлайн-режиме присоединились около 2,5 тысяч сотрудников Главного управления МЧС России по Самарской области.
Сотрудники ГУ МЧС СО приняли участие в экологическом диктанте
Рыбакам инспекторы ГИМС рекомендуют не торопиться на рыбалку в период становления льда, а дождаться крепких, устойчивых морозов, при которых образуется прочный ледяной покров, и риск провалиться в воду станет значительно меньше.
Инспекторы ГИМС СО предостерегают граждан от выхода на неокрепший лед водоемов
В результате пожара погибли 2 человека.
В Кошкинском районе горел частный дом
В завершение мероприятия ребята смогли задать интересующие их вопросы и получить развернутые ответы.
В Кинеле организовали для учащихся полицейского класса экскурсию в Музей МВД
В Тольятти вынесен приговор о незаконном получении пенсии
В Тольятти вынесен приговор о незаконном получении пенсии
8 декабря - Международный день художника
8 декабря - Международный день художника
Игорь Осинькин рассказал о причинах поражения «Крыльев Советов» от «Ростова»
Игорь Осинькин рассказал о причинах поражения «Крыльев Советов» от «Ростова»
Наверх
Самара  -7 °C, Тольятти  -6 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 99.42
-3.96
EUR 106.3
-3.48
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Выставка-акция «101 ракурс Дома промышленности» Кати Мячиной пройдет в Самаре
«ЗИМ Галерея»: выставка-акция «101 ракурс Дома промышленности» Кати Мячиной
В «ЗИМ Галерее» пройдет лекция о феномене текстильного искусства
Весь список
  • Персональные данные
Закон Криминал Происшествия Советы юриста

В Кошкинском районе горел частный дом

8 декабря 2024 15:16
124
В результате пожара погибли 2 человека.

7 декабря в 21.02 в дежурную смену ЦУКС Главного управления МЧС России по Самарской области поступило сообщение о пожаре по адресу: м.р. Кошкинский, н.п. Кошки, улица Кошкинская 58.

Прибывшими подразделениями было установлено, что происходило горение частного дома на площади 45 кв.м.

В результате пожара погибли 2 человека.

В 22.27 пожар ликвидирован.

Для тушения пожара привлекались 22 человека и 10 единиц техники, в том числе от МЧС России - 2 человек и 2 единица техники, сообщает пресс-служба облМЧС.

 

Фото:   ГУ МЧС СО

Теги: Пожар

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
В Самарской области всю ночь тушили пожар в банном комплексе
07 декабря 2024, 10:45
В Самарской области всю ночь тушили пожар в банном комплексе
Огонь охватил территорию площадью 1300 квадратных метров. Происшествия
509
Для тушения пожара привлечены 79 человек, 23 единицы техники.
06 декабря 2024, 21:37
В Ставропольском районе горит банный комплекс
Для тушения пожара привлечены 79 человек, 23 ед. техники, в том числе от МЧС России 49 человек, 14 ед. техники. Происшествия
821
В Похвистневском районе на пожаре спасли троих детей. Погибла женщина
06 декабря 2024, 11:48
В Похвистневском районе на пожаре спасли троих детей. Погибла женщина
В квартире горели домашние вещи. Происшествия
450
В центре внимания
В Самаре определились с перевозчиками, которые со следующего года будут работать на общественном транспорте города
7 декабря 2024  11:25
В Самаре определились с перевозчиками, которые со следующего года будут работать на общественном транспорте города
1502
В Новокуйбышевске депутаты Думы выбрали нового главу городского округа
6 декабря 2024  13:00
В Новокуйбышевске депутаты Думы выбрали нового главу городского округа
509
В Самарской области начали выпускать детскую карту жителя
6 декабря 2024  12:42
В Самарской области начали выпускать детскую карту жителя
787
По участку улицы Маяковского в Самаре временно ограничат движение транспорта
6 декабря 2024  11:12
По участку улицы Маяковского в Самаре временно ограничат движение транспорта
527
Депутат Госдумы Александр Хинштейн прокомментировал свое назначение на пост врио губернатора Курской области
6 декабря 2024  10:09
Депутат Госдумы Александр Хинштейн прокомментировал свое назначение на пост врио губернатора Курской области
677
Весь список