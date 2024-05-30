В Кировском районе Самары росгвардейцы задержали мужчину, который находился в розыске

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В вечернее время экипаж вневедомственной охраны Росгвардии, находившийся на маршруте патрулирования в Кировском районе Самары, получил информацию о срабатывании кнопки тревожной сигнализации (КТС). Дежурный сообщил, что помощь группы задержания требуется в крупном торговом центре, расположенном на проспекте Кирова. Патрульные незамедлительно выдвинулись по указанному адресу.



К прибывшим росгвардейцам обратились представители службы безопасности торговой сети и объяснили, что с помощью системы видеонаблюдения выявили посетителя, который планирует тайно похитить телевизор из торгового зала.



Сотрудники Росгвардии задержали правонарушителя. Установив личность задержанного и проверив ее по информационным базам данных, патрульные выяснили, что житель Тольятти 1975 года рождения находится в местном розыске. Сотрудники органов внутренних дел разыскивали мужчину, так как он скрылся от органов дознания.