Я нашел ошибку
Главные новости:
Самарцам предлагают выбрать название для библиотечного сквера
Самарцам предлагают выбрать название для библиотечного сквера
В Кинельском районе загорелся автомобиль
В Кинельском районе загорелся автомобиль
Музеи Самары и Самарской области могут принять участие в грантовых конкурсах Фонда Потанина
Музеи Самары и Самарской области могут принять участие в грантовых конкурсах Фонда Потанина
Самарцам расскажут об истории Самарского (Куйбышевского) завода аэродромного оборудования
Самарцам расскажут об истории Самарского (Куйбышевского) завода аэродромного оборудования
Министр здравоохранения РФ выступил за ужесточение мер для студентов, обучающихся по целевому направлению
Министр здравоохранения РФ выступил за ужесточение мер для студентов, обучающихся по целевому направлению
В Самаре состоялся фестиваль чемпионов комплекса ГТО «Игры ГТО»
В Самаре состоялся фестиваль чемпионов комплекса ГТО «Игры ГТО»
Министерство здравоохранения Самарской области теперь в MAX
Министерство здравоохранения Самарской области теперь в MAX
спрос на водителей грузового транспорта вырос более чем в 2 раза
Спрос на водителей грузового транспорта вырос более чем в 2 раза
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 81.27
-0.38
EUR 94.39
-0.36
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Самарцам расскажут об истории Самарского (Куйбышевского) завода аэродромного оборудования
В Самарской государственной филармонии состоится праздничный концерт «Нам-85!»
В областном центре пройдет лекция Армена Арутюнова о самарской мозаике
Весь список
  • Персональные данные
Закон Криминал Происшествия Советы юриста

В Кинельском районе загорелся автомобиль

24 октября 2025 14:37
77
В Кинельском районе загорелся автомобиль

Сегодня, 24 октября, в 11:44 поступил звонок в пожарно-спасательный отряд о том, что в поселке городского типа Усть-Кинельский на улице Шоссейной горит автомобиль.
К месту происшествия был направлен пожарный расчет пожарно-спасательной части № 14 Отряда № 34.
По прибытии было установлено, что горит автомобиль Ford Focus. Незамедлительно на тушение был подан 1 воздушно-пенный ствол, локализация объявлена в 11:59, ликвидация открытого горения - в 12:00.
К счастью, обошлось без пострадавших.
В тушении пожара была задействована 1 единица техники, работали 5 человек личного состава.

Фото ГКУ СО "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС"

Теги: Пожар

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
В Самаре горели потолочные перекрытия в историческом доме Ленинского района
23 октября 2025, 17:11
В Самаре горели потолочные перекрытия в историческом доме Ленинского района
В тушении участвовали 9 пожарных и 2 единицы техники. Происшествия
428
В Сызрани тушили пожар в магазине
22 октября 2025, 17:20
В Сызрани тушили пожар в магазине
По имеющейся информации, в потолочных перекрытиях торговой точки случилось короткое замыкание светильника. Происшествия
497
В Ставропольском районе горел частный дом на площади 200 квадратных метров
21 октября 2025, 20:35
В Ставропольском районе горел частный дом на площади 200 квадратных метров
На тушение были поданы 5 стволов «Б», работали 4 звена газодымозащитной службы. Происшествия
419
В центре внимания
Опубликована деловая программа XIII Международного спортивного форума «Россия – спортивная держава»
24 октября 2025  12:07
Опубликована деловая программа XIII Международного спортивного форума «Россия – спортивная держава»
154
Вячеслав Федорищев с рабочим визитом посетил Исаклинский район
23 октября 2025  23:06
Вячеслав Федорищев с рабочим визитом посетил Исаклинский район
356
Самарцев предупреждают об ограничениях на улице Авроры
23 октября 2025  21:49
Самарцев предупреждают об ограничениях на улице Авроры
604
Движение транспорта через перекресток улиц Галактионовской и Красноармейской временно ограничат в Самаре
23 октября 2025  21:23
Движение транспорта через перекресток улиц Галактионовской и Красноармейской временно ограничат в Самаре
407
Жителям и гостям областной столицы предлагается проголосовать за необходимость дополнительного благоустройства четырех станций метро
23 октября 2025  15:59
Жителям и гостям областной столицы предлагается проголосовать за необходимость дополнительного благоустройства четырех станций метро
926
Весь список