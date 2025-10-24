В Кинельском районе загорелся автомобиль

77

Сегодня, 24 октября, в 11:44 поступил звонок в пожарно-спасательный отряд о том, что в поселке городского типа Усть-Кинельский на улице Шоссейной горит автомобиль.

К месту происшествия был направлен пожарный расчет пожарно-спасательной части № 14 Отряда № 34.

По прибытии было установлено, что горит автомобиль Ford Focus. Незамедлительно на тушение был подан 1 воздушно-пенный ствол, локализация объявлена в 11:59, ликвидация открытого горения - в 12:00.

К счастью, обошлось без пострадавших.

В тушении пожара была задействована 1 единица техники, работали 5 человек личного состава.

Фото ГКУ СО "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС"