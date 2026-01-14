в Кинельском районе при пожаре в охранной будке погиб человек

14 января в 3 часа 30 минут в пожарно-спасательный отряд поступило сообщение о том, что в поселке городского типа Усть-Кинельский, в садовом некоммерческом товариществе Железнодорожник на улице Прибрежной горит охранная будка.

К месту вызова были направлены силы и средства пожарно-спасательной части № 14 пожарно-спасательного отряда № 34.

По прибытии было установлено, что площадь горения составляет 15 квадратных метров.

На тушение оперативно были поданы 2 ствола «Б».

Локализация пожара была объявлена в 4 часа, а ликвидация открытого горения зафиксирована в 4 часа 20 минут.

К сожалению, погиб 1 человек.

В тушении пожара участвовали 9 человек личного состава на 2 единицах техники.

Причина пожара устанавливается.

Фото ГКУ СО "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС"