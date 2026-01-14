Я нашел ошибку
13 января в театре для детей и молодежи «Мастерская» начала свою работу выставка «Привет из Самары».
Выставка к 175-летию Самарской губернии открылась в театре для детей и молодежи «Мастерская»
Взрослые люди должны посвящать физической активности средней интенсивности не менее 150 минут в неделю и высокой интенсивности не менее 75 минут в неделю.
Врач Сергиевской ЦРБ рассказала о последствия малоподвижного образа жизни для здоровья
В областном правительстве подвели итоги программы газификации за 2025 год
В областном правительстве подвели итоги программы газификации за 2025 год
В среду, 14 января, губернатор Вячеслав Федорищев посетил площадку компании «СамАрс» в селе Лопатино Волжского района.
Вячеслав Федорищев посетил производство компании «СамАрс»
17, 18 января в Самарской области похолодает до -21 °С. В связи с этим энергетики региона повысят температуру воды в системе отопления.
Безопасно и экономно: как самарцам пережить холодную неделю
Женщину без сознания 8 января текущего года обнаружили у продуктового магазина на бульваре Гая в Автозаводском районе.
Полицейские устанавливают личность женщины, скончавшейся в тольяттинской горбольнице
ДТП произошло вечером 12 января.
В Сызрани на переходе женщина попала под колеса автомобиля, водитель с места ДТП скрылся
В 2025 году на получение электронной квитанции от Самарского филиала «ЭнергосбыТ Плюс» подписались 15 500 клиентов.
Удобство электронной квитанции оценили уже 120 тысяч клиентов «ЭнергосбыТ Плюс» в Самарской области
Каждую среду после обеда в Самарском зоопарке будут проходить тематические дни животных!
В Самаре пройдет кураторская экскурсия по выставке «Время выдержки: Дом Маштакова. 1/125 секунды»
В «ЗИМ Галерее» исполнят рождественские песни со всего мира
В областном правительстве подвели итоги программы газификации за 2025 год

В областном правительстве подвели итоги программы газификации за 2025 год

Итоги федеральной и региональной программ газификации региона, а также вопросы безопасной эксплуатации внутридомового газового оборудования обсудили на заседании регионального штаба по газификации Самарской области, которое провел первый заместитель губернатора – председатель Правительства региона Виталий Шабалатов.

Об исполнении годовых показателей по двум программам - региональной программы газификации и федеральной программы социальной газификации, реализуемой по прямому поручению Президента Российской Федерации Владимира Путина, доложил врио министра энергетики и ЖКХ Виталий Брижань.
Как отметил глава ведомства, по региональной программе в 2025 году было запланировано провести газификацию 10 населенных пунктов, создать техническую возможность для подключения к газу 2 608 домовладений. Эти обязательства были выполнены.

По программе догазификации Самарской области потенциал, рассчитанный газораспределительными организациями совместно с органами местного самоуправления, составляет 44 003 домовладения. В настоящее время выполнены работы по обеспечению технической возможности газификации 21 690 домовладений. Заключено 24 935 договоров (94% от принятых заявок). Подключены к голубому топливу 15 343 домовладения.

По поручению губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева министерство форсировало работу с просроченными договорами. В результате количество таких случаев с августа уменьшилось с 408 до 79. «Мы на этом, конечно, не останавливаемся, наша цель – ноль просроченных договоров», - подчеркнул Виталий Брижань.

По итогам федерального мониторинга, самарский регион замкнул десятку лучших по социальной газификации в 2025 году.

Особое внимание участники совещания уделили теме безопасной эксплуатации газового оборудования. В начале года произошел ряд инцидентов, связанных с нарушениями правил обращения с газовыми приборами, приведших к гибели людей. Виталий Шабалатов поручил муниципалитетам максимально усилить информационную работу, подробно разъяснить пользователям особенности эксплуатации газовых приборов и инструктировать, как избежать опасности, рекомендовать установку газовых сигнализаторов.

«Это вопросы безопасности и жизни наших граждан, случаи, которые произошли, просто недопустимы. Мы не можем терять людей. Глав муниципалитетов прошу уделить вопросу информирования граждан приоритетное внимание. Доведите до людей правила безопасности, в буквальном смысле дойдите до каждого пользователя. В муниципальных районах сделать это проще, чем в городских округах. В городах подключайте управляющие компании и товарищества собственников жилья», - призвал коллег Виталий Шабалатов.

Взрослые люди должны посвящать физической активности средней интенсивности не менее 150 минут в неделю и высокой интенсивности не менее 75 минут в неделю.
14 января 2026, 18:19
Врач Сергиевской ЦРБ рассказала о последствия малоподвижного образа жизни для здоровья
Взрослые люди должны посвящать физической активности средней интенсивности не менее 150 минут в неделю и высокой интенсивности не менее 75 минут в неделю.
17, 18 января в Самарской области похолодает до -21 °С. В связи с этим энергетики региона повысят температуру воды в системе отопления.
14 января 2026, 17:47
Безопасно и экономно: как самарцам пережить холодную неделю
17, 18 января в Самарской области похолодает до -21 °С. В связи с этим энергетики региона повысят температуру воды в системе отопления.
В 2025 году на получение электронной квитанции от Самарского филиала «ЭнергосбыТ Плюс» подписались 15 500 клиентов.
14 января 2026, 17:11
Удобство электронной квитанции оценили уже 120 тысяч клиентов «ЭнергосбыТ Плюс» в Самарской области
В 2025 году на получение электронной квитанции от Самарского филиала «ЭнергосбыТ Плюс» подписались 15 500 клиентов.
В среду, 14 января, губернатор Вячеслав Федорищев посетил площадку компании «СамАрс» в селе Лопатино Волжского района.
14 января 2026  17:59
Вячеслав Федорищев посетил производство компании «СамАрс»
В Самаре утвердили проект планировки территории под строительство школы и детского сада в Октябрьском районе
14 января 2026  14:04
В Самаре утвердили проект планировки территории под строительство школы и детского сада в Октябрьском районе
Более 65 тысяч тонн снега вывезено с улиц Самары
14 января 2026  10:36
Более 65 тысяч тонн снега вывезено с улиц Самары
В Самарской области на оборудовании эфирного телерадиовещания в 1 квартале 2026 года пройдут профилактические работы с перерывами в трансляции телерадиоканалов
14 января 2026  09:45
В Самарской области на оборудовании эфирного телерадиовещания в 1 квартале 2026 года пройдут профилактические работы с перерывами в трансляции телерадиоканалов
13 января, губернатор Вячеслав Федорищев принял участие в торжественном мероприятии, посвященном 175-летию Самарской губернии.
13 января 2026  16:31
Вячеслав Федорищев вручил госнаграды к 175-летию Самарской губернии
