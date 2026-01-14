В областном правительстве подвели итоги программы газификации за 2025 год

Итоги федеральной и региональной программ газификации региона, а также вопросы безопасной эксплуатации внутридомового газового оборудования обсудили на заседании регионального штаба по газификации Самарской области, которое провел первый заместитель губернатора – председатель Правительства региона Виталий Шабалатов.

Об исполнении годовых показателей по двум программам - региональной программы газификации и федеральной программы социальной газификации, реализуемой по прямому поручению Президента Российской Федерации Владимира Путина, доложил врио министра энергетики и ЖКХ Виталий Брижань.

Как отметил глава ведомства, по региональной программе в 2025 году было запланировано провести газификацию 10 населенных пунктов, создать техническую возможность для подключения к газу 2 608 домовладений. Эти обязательства были выполнены.

По программе догазификации Самарской области потенциал, рассчитанный газораспределительными организациями совместно с органами местного самоуправления, составляет 44 003 домовладения. В настоящее время выполнены работы по обеспечению технической возможности газификации 21 690 домовладений. Заключено 24 935 договоров (94% от принятых заявок). Подключены к голубому топливу 15 343 домовладения.

По поручению губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева министерство форсировало работу с просроченными договорами. В результате количество таких случаев с августа уменьшилось с 408 до 79. «Мы на этом, конечно, не останавливаемся, наша цель – ноль просроченных договоров», - подчеркнул Виталий Брижань.

По итогам федерального мониторинга, самарский регион замкнул десятку лучших по социальной газификации в 2025 году.

Особое внимание участники совещания уделили теме безопасной эксплуатации газового оборудования. В начале года произошел ряд инцидентов, связанных с нарушениями правил обращения с газовыми приборами, приведших к гибели людей. Виталий Шабалатов поручил муниципалитетам максимально усилить информационную работу, подробно разъяснить пользователям особенности эксплуатации газовых приборов и инструктировать, как избежать опасности, рекомендовать установку газовых сигнализаторов.

«Это вопросы безопасности и жизни наших граждан, случаи, которые произошли, просто недопустимы. Мы не можем терять людей. Глав муниципалитетов прошу уделить вопросу информирования граждан приоритетное внимание. Доведите до людей правила безопасности, в буквальном смысле дойдите до каждого пользователя. В муниципальных районах сделать это проще, чем в городских округах. В городах подключайте управляющие компании и товарищества собственников жилья», - призвал коллег Виталий Шабалатов.