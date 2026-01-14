Температура воздуха составляет от -5 до -13°C. На отдельных участках возможны поземка и низовая метель. Все дороги регионального и межмуниципального значения находятся в проезжем состоянии.

В этих условиях дорожные службы усилили работу по расчистке ранее выпавшего снега и интенсивной обработке трасс для борьбы с наледью и подготовки к новым осадкам. Параллельно ведётся очистка тротуаров, остановочных павильонов и пешеходных переходов. Всего на сети дорог задействовано до 357 единиц спецтехники, из них 89 комбинированных дорожных машин (КДМ) осуществляют патрульную уборку и обработку.

Несмотря на ясную погоду, на дорогах, особенно на мостах и эстакадах, возможно образование наледи. Сохраняйте бдительность, соблюдайте дистанцию и избегайте резких манёвров.

Обо всех нештатных ситуациях на региональных трассах можно сообщить по телефону круглосуточной диспетчерской службы: 8 (846) 268-41-41, сообщает пресс-служба минтранса СО.

Фото: минтранс СО