Все дороги регионального и межмуниципального значения находятся в проезжем состоянии
13 января в театре для детей и молодежи «Мастерская» начала свою работу выставка «Привет из Самары».
Взрослые люди должны посвящать физической активности средней интенсивности не менее 150 минут в неделю и высокой интенсивности не менее 75 минут в неделю.
Врач Сергиевской ЦРБ рассказала о последствия малоподвижного образа жизни для здоровья
В областном правительстве подвели итоги программы газификации за 2025 год
В среду, 14 января, губернатор Вячеслав Федорищев посетил площадку компании «СамАрс» в селе Лопатино Волжского района.
17, 18 января в Самарской области похолодает до -21 °С. В связи с этим энергетики региона повысят температуру воды в системе отопления.
Женщину без сознания 8 января текущего года обнаружили у продуктового магазина на бульваре Гая в Автозаводском районе.
ДТП произошло вечером 12 января.
Температура воздуха составляет от -5 до -13°C. На отдельных участках возможны поземка и низовая метель. Все дороги регионального и межмуниципального значения находятся в проезжем состоянии.

В этих условиях дорожные службы усилили работу по расчистке ранее выпавшего снега и интенсивной обработке трасс для борьбы с наледью и подготовки к новым осадкам. Параллельно ведётся очистка тротуаров, остановочных павильонов и пешеходных переходов. Всего на сети дорог задействовано до 357 единиц спецтехники, из них 89 комбинированных дорожных машин (КДМ) осуществляют патрульную уборку и обработку.

Несмотря на ясную погоду, на дорогах, особенно на мостах и эстакадах, возможно образование наледи. Сохраняйте бдительность, соблюдайте дистанцию и избегайте резких манёвров.

Обо всех нештатных ситуациях на региональных трассах можно сообщить по телефону круглосуточной диспетчерской службы: 8 (846) 268-41-41, сообщает пресс-служба минтранса СО.

 

Фото:   минтранс СО

