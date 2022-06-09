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В Кинельском районе возбуждено уголовное дело в отношении водителя, грубо нарушившего ПДД РФ

9 июня 2022 13:12
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В Кинельском районе возбуждено уголовное дело в отношении водителя, грубо нарушившего ПДД РФ

Мужчина ранее привлекался к уголовной ответственности за отказ от освидетельствования на состояние опьянения, но выводов не сделал и вновь нарушил закон.

Находясь на маршруте патрулирования в ночное время,  инспекторы ДПС МО МВД России «Кинельский»  для проверки документов остановили легковой автомобиль. За рулем транспортного средства находился 29-летний житель города Кинель, у которого сотрудники полиции выявили явные признаки опьянения. Полицейские отстранили мужчину от управления автомобилем и предложили пройти медицинское освидетельствование, на что он ответил отказом.

Местного жителя доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства, автомобиль поместили на специализированную стоянку.

В ходе оформления административного материала, предусмотренного ст. 12.26 КоАП РФ «Невыполнение водителем транспортного средства требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения» выяснилось, что мужчина в марте прошлого года уже привлекался к административной ответственности за аналогичное правонарушение. Суд назначил мужчине наказание в виде штрафа в размере 30 000 рублей и лишил права управления транспортными средствами на 1 год и 6 месяцев.

Соответствующих выводов правонарушитель не сделал и вновь совершил противоправное деяние. Срок наказания за прошлое нарушение дорожной безопасности на момент нового правонарушения не истек.

Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде двух лет лишения свободы.

Теги: БДД

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