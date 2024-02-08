В Кинельском районе столкнулись грузовик и три легковых автомобиля

179

8 февраля в Кинельском районе на обводной дороге около поворота на село Сырейка произошло ДТП с участием грузового автомобиля и трех легковых.

4 человека госпитализированы.

На месте происшествия оказывали помощь пострадавшим спасатели Поисково-спасательного отряда Самарской области, врачи скорой медицинской помощи и спасатели МЧС.

В автомобиле Лада «Гранта» водителю с переломом ноги требовалась госпитализация. Спасатели наложили на травмированную ногу шину и транспортировали пострадавшего до машины скорой медицинской помощи, сообщает пресс-служба ПСС СО.

Фото: пресс-служба ПСС СО