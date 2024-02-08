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4 человека госпитализированы. Требовалась помощь спасателей.
В Кинельском районе столкнулись грузовик и три легковых автомобиля
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В Кинельском районе столкнулись грузовик и три легковых автомобиля

8 февраля 2024 17:49
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4 человека госпитализированы. Требовалась помощь спасателей.

8 февраля в Кинельском районе на обводной дороге около поворота на село Сырейка произошло ДТП с участием грузового автомобиля и трех легковых.

4 человека госпитализированы.

На месте происшествия оказывали помощь пострадавшим спасатели Поисково-спасательного отряда Самарской области, врачи скорой медицинской помощи и спасатели МЧС.

В автомобиле Лада «Гранта» водителю с переломом ноги требовалась госпитализация. Спасатели наложили на травмированную ногу шину и транспортировали пострадавшего до машины скорой медицинской помощи, сообщает пресс-служба ПСС СО.

 

Фото:   пресс-служба ПСС СО

 

 

Теги: ДТП

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