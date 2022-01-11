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В Кинельском районе сотрудника ЖД уличили в крупной взятке

11 января 2022 12:30
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В Кинельском районе сотрудника ЖД уличили в крупной взятке

В октябре 2021 года УФСБ России по Самарской области по результатам проведённой проверки выявлен факт получения взятки в крупном размере одним из руководителей Кинельской дистанции пути Куйбышевской дирекции инфраструктуры – филиала ОАО «РЖД» (далее ПЧ-12).

10 декабря 2021 года Самарским следственным отделом на транспорте Центрального межрегионального управления на транспорте Следственного комитета РФ в отношении данного лица возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч.3 ст. 290 УК РФ. 


 

Теги: Уголовное дело

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