В Кинельском районе мужчина незаконно застрелил косулю

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Житель Кинельского района, не имея соответствующего разрешения и находясь на территории охотничьего угодья, осуществил добычу одной особи косули. За незаконную охоту мужчина был привлечен к административной ответственности по ч. 2 ст. 7.11 КоАП РФ «Пользование объектами животного мира и водными биологическими ресурсами без разрешения». Также согласно произведенному департаментом охоты и рыболовства Самарской области расчету в результате действий мужчины объектам животного мира был причинен ущерб в размере 120 тысяч рублей. Исполнительский лист о возмещении материального ущерба поступил на исполнение отделение судебных приставов Кинельского района Самарской области.

Сотрудник Службы уведомил должника о возбуждении исполнительного производства, а также разъяснил последствия неисполнения судебного решения. В ходе получения ответов на направленные в регистрирующие органы и организации запросы об имущественном положении должника, было установлено, что мужчина является владельцем внедорожника. Судебный пристав-исполнитель составил в отношении транспортного средства должника акт описи и ареста, предупредив его, что в случае непогашения задолженности, иномарка будет передана на реализацию.

Не желая расставаться с автомобилем, мужчина полностью возместил материальный ущерб.

Исполнительное производство окончено фактическим исполнением.