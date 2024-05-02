Я нашел ошибку
Главные новости:
В прошлом месяце в бюро находок «СамараАвтоГаз» обращались более 70 раз
В прошлом месяце в бюро находок «СамараАвтоГаз» обращались более 70 раз
Дополнительные маршруты в Самаре запустят в дни религиозных и государственных праздников
Дополнительные маршруты в Самаре запустят в дни религиозных и государственных праздников
Работы пяти художников Самарского политеха будут опубликованы в межрегиональной арт-энциклопедии
Работы пяти художников Самарского политеха будут опубликованы в межрегиональной арт-энциклопедии
В Самарском государственном институте культуры прошел I Всероссийский фестиваль современного танца «Грани смысла»
В Самарском государственном институте культуры прошел I Всероссийский фестиваль современного танца «Грани смысла»
С 27 апреля по 1 мая сотрудниками ГИБДД по всей Самарской области выявлено 102 пьяных водителя
С 27 апреля по 1 мая сотрудниками ГИБДД по всей Самарской области выявлено 102 пьяных водителя
В Госдуме предложили запретить упоминание запрещенных соцсетей
В Госдуме предложили запретить упоминание запрещенных соцсетей
В Волжском районе автомобилистка сбила 7-летнюю девочку
В Волжском районе автомобилистка сбила 7-летнюю девочку
В Отрадном водитель сбил женщину, которая шла на "зеленый"
В Отрадном водитель сбил женщину, которая шла на "зеленый"
Наверх
Самара  +12 °C, Тольятти  +10 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 91.78
-0.23
EUR 98.03
-0.69
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В Самаре в Музее Рязанова пройдет лекция «Комедия и ее двойник: искусство смешного обыденного»
Изменилось место проведения самарского инклюзивного бала
В Самаре пройдет пешеходная экскурсия «От Маштакова к Залесову: доходные дома Самары»
Весь список
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Архив новостей
Май 2024
ПнВтСрЧтПтСбВс
12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031
  • Персональные данные
Бизнес Вклады, Кредиты, Кредитные карты Все о девайсах Интернет и коммуникации Налоги Наука Нацпроекты Новости компаний Промышленное производство Сельское хозяйство Транспорт Финансы и Банки Финансовые технологии Интернет технологии

Дополнительные маршруты в Самаре запустят в дни религиозных и государственных праздников

2 мая 2024 13:30
94
Дополнительные маршруты в Самаре запустят в дни религиозных и государственных праздников

Как сообщают в городской администрации Самары, временные маршруты откроют 5, 9, 12, 14 мая и 22 июня. Первые рейсы отправляются с 7:00, последние — возвращаются в город в 16:30, пишет Обоз.инфо.

Автобусы отправятся по маршрутам:

  • 4к «п. Управленческий – кладбище «Лесное»;
  • 27к «площадь Кирова – кладбище «Зубчаниновское»;
  • 36д «Хлебная площадь – кладбище «Рубежное»;
  • 36ю «кладбище «Южное» – кладбище «Рубежное»;
  • 63э «Автостанция «Аврора» – кладбище «Рубежное»;
  • 67к «п. Мехзавод – кладбище «Лесное»;
  • 77д «Хлебная площадь – кладбище «Южное»;
  • 129э «Автостанция «Аврора» – кладбище «Южное».

В 5 мая 2024 года – в день Пасхи, 12 мая 2024 года – на Красную Горку, 9 мая 2024 года – в День Победы, 14 мая 2024 года – на Радоницу, а также 22 июня 2024 года – в Троицкую родительскую субботу будет ограничено движение личного транспорта.

Проехать будет нельзя по:

  • ул. Авроры от ул. Мориса Тореза до ул. Партизанской;
  • ул. Аэродромной от ул. Тушинской до ул. Энтузиастов;
  • ул. Ставропольской от ул. Пугачевской до ул. Алма-Атинской;
  • ул. Новосельской от Уральского шоссе до Нижнего въезда.
Теги: В центре внимания Городской транспорт

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
В Самаре на майские праздники временно ограничат движение транспорта
27 апреля 2024, 13:42
В Самаре на майские праздники временно ограничат движение транспорта
Так, перевозки по одному автобусному маршруту и одному троллейбусному маршруту будут временно прекращены. Транспорт
915
с 20 по 24 апреля 2024 года будет временно недоступен сайт Единого оператора «Объединенная транспортная карта»
18 апреля 2024, 12:29
С 20 по 24 апреля 2024 года будет временно недоступен сайт Единого оператора «Объединенная транспортная карта»
Единый оператор приносит свои извинения за доставленные неудобства.   Транспорт
1471
В Самаре из-за забега 14 апреля перекроют четыре улицы
13 апреля 2024, 13:50
В Самаре из-за забега 14 апреля перекроют четыре улицы
Движение остановят из-за «Самарского легкоатлетического забега, посвященного Дню космонавтики». Спорт
1536
В центре внимания
Дополнительные маршруты в Самаре запустят в дни религиозных и государственных праздников
2 мая 2024  13:30
Дополнительные маршруты в Самаре запустят в дни религиозных и государственных праздников
92
В Самарской области три дня подряд прогнозируют заморозки
2 мая 2024  10:57
В Самарской области три дня подряд прогнозируют заморозки
184
В Самарской области ночью ожидаются заморозки на почве и в воздухе
1 мая 2024  15:36
В Самарской области ночью ожидаются заморозки на почве и в воздухе
556
Ряд нововведений вступает в силу с 1 мая
1 мая 2024  11:10
Ряд нововведений вступает в силу с 1 мая
659
Дмитрий Азаров поздравил жителей Самарского региона с Праздником Весны и Труда
1 мая 2024  10:44
Дмитрий Азаров поздравил жителей Самарского региона с Праздником Весны и Труда
631
Весь список