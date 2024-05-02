Дополнительные маршруты в Самаре запустят в дни религиозных и государственных праздников

Как сообщают в городской администрации Самары, временные маршруты откроют 5, 9, 12, 14 мая и 22 июня. Первые рейсы отправляются с 7:00, последние — возвращаются в город в 16:30, пишет Обоз.инфо.
Автобусы отправятся по маршрутам:
- 4к «п. Управленческий – кладбище «Лесное»;
- 27к «площадь Кирова – кладбище «Зубчаниновское»;
- 36д «Хлебная площадь – кладбище «Рубежное»;
- 36ю «кладбище «Южное» – кладбище «Рубежное»;
- 63э «Автостанция «Аврора» – кладбище «Рубежное»;
- 67к «п. Мехзавод – кладбище «Лесное»;
- 77д «Хлебная площадь – кладбище «Южное»;
- 129э «Автостанция «Аврора» – кладбище «Южное».
В 5 мая 2024 года – в день Пасхи, 12 мая 2024 года – на Красную Горку, 9 мая 2024 года – в День Победы, 14 мая 2024 года – на Радоницу, а также 22 июня 2024 года – в Троицкую родительскую субботу будет ограничено движение личного транспорта.
Проехать будет нельзя по:
- ул. Авроры от ул. Мориса Тореза до ул. Партизанской;
- ул. Аэродромной от ул. Тушинской до ул. Энтузиастов;
- ул. Ставропольской от ул. Пугачевской до ул. Алма-Атинской;
- ул. Новосельской от Уральского шоссе до Нижнего въезда.