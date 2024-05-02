Дополнительные маршруты в Самаре запустят в дни религиозных и государственных праздников

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Как сообщают в городской администрации Самары, временные маршруты откроют 5, 9, 12, 14 мая и 22 июня. Первые рейсы отправляются с 7:00, последние — возвращаются в город в 16:30, пишет Обоз.инфо.

Автобусы отправятся по маршрутам:

4к «п. Управленческий – кладбище «Лесное»;

27к «площадь Кирова – кладбище «Зубчаниновское»;

36д «Хлебная площадь – кладбище «Рубежное»;

36ю «кладбище «Южное» – кладбище «Рубежное»;

63э «Автостанция «Аврора» – кладбище «Рубежное»;

67к «п. Мехзавод – кладбище «Лесное»;

77д «Хлебная площадь – кладбище «Южное»;

129э «Автостанция «Аврора» – кладбище «Южное».

В 5 мая 2024 года – в день Пасхи, 12 мая 2024 года – на Красную Горку, 9 мая 2024 года – в День Победы, 14 мая 2024 года – на Радоницу, а также 22 июня 2024 года – в Троицкую родительскую субботу будет ограничено движение личного транспорта.

Проехать будет нельзя по: