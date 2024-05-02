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Названа средняя стоимость кулича к Пасхе в России

2 мая 2024 14:51
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Названа средняя стоимость кулича к Пасхе в России

Средняя стоимость кулича к Пасхе в России в 2024 году составит 308,99 рубля. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на подсчеты аналитиков сервиса мониторинга цен «Ценозавр».

В компании подчеркнули, что рост цен на готовые пасхальные куличи в России фиксируется ежегодно. В 2024-м стоимость подобного продукта массой от 270 до 450 граммов в стране может вырасти на 9-11 процентов.

Альтернативой покупке готового кулича является самостоятельное приготовление выпечки. Для этого потребуются мука, сахар, сливочное масло, дрожжи, глазурь, творог, молоко и изюм. По данным сервиса, мука в России к празднику подорожает примерно на шесть процентов, сахар — на два-четыре процента. В то же время предпосылок для роста цен на сливочное масло и дрожжи в настоящее время нет, заключили эксперты.

Ранее РИА Новости со ссылкой на подсчеты аналитиков Центра стратегических разработок (ЦСР) сообщило, что в этом году средняя стоимость основных блюд и продуктов для пасхального стола составит 443 рубля. Речь идет в том числе о куличах и крашеных яйцах. Дороже всего праздничный стол обойдется жителям Мордовии и Липецкой области, дешевле всего — россиянам из Чукотского автономного округа.

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