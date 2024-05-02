Я нашел ошибку
Главные новости:
Более 7 тысяч жительниц Новокуйбышевска прошли маммографию на новом оборудовании
Более 7 тысяч жительниц Новокуйбышевска прошли маммографию на новом оборудовании
В Самарской области в суд направили дело о взрыве на заводе «Промсинтез»
В Самарской области в суд направили дело о взрыве на заводе «Промсинтез»
Самаре и Тольятти выделят дополнительные средства на общественные перевозки
Самаре и Тольятти выделят дополнительные средства на общественные перевозки
В Киргизии грузовик с мороженым сбил 29 детей
В Киргизии грузовик с мороженым сбил 29 детей
Самарские врачи освоили новый метод замены сердечного клапана
Самарские врачи освоили новый метод замены сердечного клапана
теплосети Самары подготавливают к осенне-зимнему периоду
Теплосети Самары подготавливают к осенне-зимнему периоду
"РКС-Самара": работа найдётся каждому
"РКС-Самара": работа найдётся каждому
В Самаре на улице Врубеля уложили новое высокопрочное покрытие проезжей части
В Самаре на улице Врубеля уложили новое высокопрочное покрытие проезжей части
Наверх
Самара  +12 °C, Тольятти  +10 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 91.78
-0.23
EUR 98.03
-0.69
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В Самаре в Музее Рязанова пройдет лекция «Комедия и ее двойник: искусство смешного обыденного»
Изменилось место проведения самарского инклюзивного бала
В Самаре пройдет пешеходная экскурсия «От Маштакова к Залесову: доходные дома Самары»
Весь список
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Архив новостей
Май 2024
ПнВтСрЧтПтСбВс
12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031
  • Персональные данные
Закон Криминал Происшествия Советы юриста

В Самарской области снова ожидают сильный ветер

2 мая 2024 15:25
160
В Самарской области снова ожидают сильный ветер

От ФГБУ «Приволжское УГМС» получена консультация: «Объявлен желтый уровень опасности. Днем 03.05.2024 местами по Самарской области ожидается усиление северо-западного ветра порывы 15-18 м/с»

Во избежание несчастных случаев Главное управление МЧС России по Самарской области при усилении ветра рекомендует:

  • - ограничить выход из зданий;
  • - если сильный ветер застал Вас на улице, рекомендуем укрыться в подземных переходах или подъездах зданий;
  • - не стоит прятаться от сильного ветра около стен домов, так как с крыш возможно падение шифера и других кровельных материалов;
  • - ни в коем случае не пытайтесь прятаться за остановками общественного транспорта, рекламными щитами, недостроенными зданиями, под деревьями;
  • - опасно при сильном ветре стоять под линией электропередач и подходить к оборвавшимся электропроводам;
  • - уберите хозяйственные вещи со двора и балконов в дом (подвал), обрежьте сухие деревья, которые могут нанести ущерб вашему жилищу;
  • - машину поставьте в гараж, при отсутствии гаража автомобиль следует парковать вдали от деревьев, а также слабо укрепленных конструкций.

В связи с неблагоприятными погодными явлениями на территории Самарской области, Главное управление призывает водителей быть внимательными на дорогах, соблюдать скоростной режим и дистанцию движения.

Будьте внимательны и осторожны!

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
Самаре и Тольятти выделят дополнительные средства на общественные перевозки
2 мая 2024  18:54
Самаре и Тольятти выделят дополнительные средства на общественные перевозки
97
Дополнительные маршруты в Самаре запустят в дни религиозных и государственных праздников
2 мая 2024  13:30
Дополнительные маршруты в Самаре запустят в дни религиозных и государственных праздников
234
В Самарской области три дня подряд прогнозируют заморозки
2 мая 2024  10:57
В Самарской области три дня подряд прогнозируют заморозки
293
В Самаре стартовал второй международный антифашистский форум «Гитары в строю»
2 мая 2024  09:18
В Самаре стартовал второй международный антифашистский форум «Гитары в строю»
358
В Самарской области ночью ожидаются заморозки на почве и в воздухе
1 мая 2024  15:36
В Самарской области ночью ожидаются заморозки на почве и в воздухе
593
Весь список