В прошлом месяце в бюро находок «СамараАвтоГаз» обращались более 70 раз

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В прошлом месяце в бюро находок «САГ» обращались более 70 раз.

Вернули владельцам 59 забытых вещей. Из тех, что не обнаружено - нашли по горячим следам дома, на работе или у коллег в ТТУ)).

Что чаще оставляют в ОТ:

социальные карты, школьная вторая обувь, зонты и перчатки, забытые пакеты с обедом, рюкзаки, очки и даже праздничный торт!!!

Вкусный праздничный торт успели вернуть владельцу без потерь.



Будьте внимательны и следите за своими вещами, приятных поездок!



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