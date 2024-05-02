Самарский «Паниковский» на площади Славы попал на 10-рублевую монету

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Символ Самары изобразили на металлических деньгах. О выпуске новой монеты сообщил Банк России.

— Выпускаем в обращение памятные монеты из недрагоценных металлов номиналом 10 рублей серии «Города трудовой доблести», — говорится в сообщении Центробанка.

На монетах увековечены 4 города трудовой доблести. Это Пермь, Самара, наш сосед Саратов и Томск.

На обратной стороне монет изобразили символы городов. Так, от Самары на монету попал монумент на площади Славы, прозванный в народе «Паниковским», пишет 63.ру.

Фото: Банк России / T.me