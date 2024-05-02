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Самарец перекрыл доступ к запасному выходу из подъезда

2 мая 2024 09:50
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Самарец перекрыл доступ к запасному выходу из подъезда

Собственники квартиры самовольно возвели на лестничной площадке перегородку с металлической дверью, которая перекрывала жильцам доступ к запасному выходу. Благодаря своевременно принятым мерам к должникам судебным приставам Октябрьского района г. Самары удалось восстановить нарушенные права жильцов.  

В суд с исковым заявлениям к жильцам, организовавшим для себя отдельный выход, обратилась управляющая компания. Исполнительный документ с требованием демонтировать перегородку с металлической дверью поступил на исполнение в отделение судебных приставов Октябрьского района г. Самары. Судебный пристав возбудил в отношении собственников квартиры исполнительные производства.

Должников уведомили, что срок для добровольного исполнения решения суда составляет 10 дней. Однако в установленную дату собственниками квартиры работы не были произведены. Приняв во внимание тот факт, что должники не собираются добровольно исполнять решение суда, судебный пристав-исполнитель применил к ним комплекс мер. Устроившие незаконную перепланировку жильцы были ограничены в праве выезда за пределы Российской Федерации. Помимо этого в отношении каждого из них было вынесено постановление о взыскании исполнительского сбора в размере 5 тысяч рублей.

Как результат — нарушители жилищного законодательства приступили к демонтажу перегородки и металлической двери. После выполнения ими всех работ судебный пристав окончил исполнительные производства фактическим исполнением.

Теги: Судебные приставы

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