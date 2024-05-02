Тольяттинские кадеты учились боевому развертыванию от автоцистерны

160

Воспользовавшись хорошей погодой, сотрудники 31 пожарно-спасательного отряда организовали и провели занятие на свежем воздухе по боевому развертыванию сил и средств от пожарной автоцистерны для кадет пожарно-спасательного класса тольяттинской школы № 69.

За 6 месяцев занятий по профессиональной подготовке кадеты научились уже многому: оказывать первую доврачебную помощь пострадавшим, накладывать шины на поврежденные конечности, проводить сердечно-легочную реанимацию, вязать спасательные узлы, надевать боевую одежду и снаряжение пожарного, использовать воздушно-дыхательный аппарат на сжатом воздухе, вести поиск пострадавших в непригодной для дыхания среде, и даже тушить пожары при помощи огнетушителей. Каждое новое занятие открывало учащимся новую грань героической и благородной профессии пожарного, и вот теперь пришла пора им научиться работать ручным пожарным стволом, соединять рукава, ставить разветвление, подавать воду и пользоваться условными графическими схемами.

Занятие получилось немного длиннее обычного, ведь одних только учебных вопросов по данной теме было пять. После изучения теоретической части, просмотра обучающего видеоролика и инструктажа по технике безопасности и охране труда, учащиеся приступили к отработке практической части под руководством сотрудников МЧС России. Для этого кадеты распределили между собой роли и определили порядок действий: кто-то доставал и соединял рукава, кто-то устанавливал пожарное разветвление, кто-то чертил схему, кто-то работал со стволами.

На этом практика не ограничилась, ведь «любишь с горки кататься - люби и саночки возить»! После того, как вода в автоцистерне закончилась, появилась необходимость помочь водителю восстановить ее боеготовность, ведь хоть пожарный автомобиль и находился в резерве, он должен быть всегда готов встать в боевой расчет, а для этого требовалось заправить его водой, помыть и просушить использованное пожарно-техническое вооружение, а также смыть с корпуса грязь и песок.

Приняв участие в этом процессе, ребята заодно узнали, как забирать воду из пожарного гидранта, как скатывать, переносить и укладывать пожарные рукава. Ребята в очередной раз убедились, что огнеборцам требуется быть физически сильными и выносливыми.