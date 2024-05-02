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Мишустин поручил развивать автотуризм во всех регионах России

2 мая 2024 14:12
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Мишустин поручил развивать автотуризм во всех регионах России

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил вице-премьеру Дмитрию Чернышенко обеспечить участие всех регионов страны в реализации Концепции развития автомобильного туризма до 2035 года.

По словам Мишустина, автотуризм обладает значительным потенциалом для привлечения инвестиций и развития смежных отраслей. Вице-премьер Чернышенко сообщил, что Концепция предусматривает увеличение числа турпоездок на автомобилях и автобусах к 2030 году с 26 до 47 миллионов.

В рамках Концепции планируется развивать объекты дорожного сервиса, в том числе многофункциональные зоны с АЗС, мотелями, магазинами и другими объектами для комфортного отдыха. Также будут обеспечены качественная мобильная связь, интернет и цифровые сервисы на автодорогах, построены кемпинги и кемпстоянки, пишет Смотрим.

Минэкономразвития РФ совместно с регионами и федеральными органами власти разрабатывает подробную программу реализации Концепции, которая будет представлена правительству в установленные сроки.

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