В Кинельском районе ликвидировали пожар на площади 800 кв. метров

Вчера, 27 марта, в 19:17 в пожарно-спасательный отряд поступило сообщение о том, что в селе Малая Малышевка горит сухая трава.
На место происшествия были направлены пожарно-спасательные части № №№ 80 и 82 Отряда №34 и РН-пожарная безопасность №170.
По прибытии было установлено, что площадь горения составляет 800 квадратных метров.
Оперативно на тушение были поданы 2 ствола «Б».
Локализация пожара была объявлена в 20:45, ликвидация открытого горения в 21:25.
На месте возгорания работали 11 человек личного состава и 3 единицы техники.
Причины пожара устанавливаются.