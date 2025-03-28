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В Кинельском районе ликвидировали пожар на площади 800 кв. метров

28 марта 2025 11:37
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В Кинельском районе ликвидировали пожар на площади 800 кв. метров

Вчера, 27 марта, в 19:17 в пожарно-спасательный отряд поступило сообщение о том, что в селе Малая Малышевка горит сухая трава. 
На место происшествия были направлены пожарно-спасательные части № №№ 80 и 82 Отряда №34 и РН-пожарная безопасность №170. 
По прибытии было установлено, что площадь горения составляет 800 квадратных метров. 
Оперативно на тушение были поданы 2 ствола «Б». 


Локализация пожара была объявлена в 20:45, ликвидация открытого горения в 21:25. 
На месте возгорания работали 11 человек личного состава и 3 единицы техники. 
Причины пожара устанавливаются.

Фото: ГКУ СО "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС"

Теги: Пожар

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