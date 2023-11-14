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В Кинельском районе горело неэксплуатируемое здание бывшего мясного цеха

14 ноября 2023 13:04
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В Кинельском районе горело неэксплуатируемое здание бывшего мясного цеха

10 ноября в 14 часов 58 минут в п. Нижегорском с. п. Тимашево Кинельского муниципального района горело неэксплуатируемое здание бывшего мясного цеха на площади 150 квадратных метров. На пожаре подавались 2 ствола «Б», работало 1 звено газодымозащитной службы. В 15 часов 16 минут была объявлена локализация пожара, в 15 часов 23 минуты - ликвидация открытого горения. В тушении участвовали 6 человек двух пожарных расчётов пожарно-спасательных частей №№ 108, 144 пожарно-спасательного отряда № 39. На пожаре пострадал 1 человек.

Теги: Пожар

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