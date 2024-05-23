В Кинельском районе горели надворные постройки, погибли домашние животные

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22 мая в 12 часов 2 минуты на пункт связи поступило сообщение о пожаре в селе Вертяевка на улице Комсомольской. По прибытии на место пожара в 12 часов 15 минут было установлено, что горят надворные постройки на площади 90 квадратных метров. В 12 часов 40 минут пожар был локализован, в 13 часов 2 минуты - ликвидировано открытое горение. В тушении пожара принимали участие 17 человек личного состава и 6 единиц техники, были поданы 4 ствола «Б», работали 2 звена газодымозащитной службы. К сожалению, при пожаре погибли домашние животные. Причины пожара устанавливаются.

Фото: ГКУ СО "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС"